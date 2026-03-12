ΗΠΑ: Το κόστος του πολέμου ξεπέρασε τα 11 δισ. δολάρια τις πρώτες έξι ημέρες

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εκτίμησαν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Κογκρέσου αυτή την εβδομάδα ότι οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου κατά του Ιράν κόστισαν στις ΗΠΑ τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε χθες μια πηγή με γνώση του θέματος, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτό το ποσό, από μια ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών για τους γερουσιαστές την Τρίτη, δεν περιελάμβανε ολόκληρο το κόστος του πολέμου, αλλά δόθηκε στους νομοθέτες καθώς ζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύγκρουση.

Αρκετά μέλη του Κογκρέσου αναμένουν ότι ο Λευκός Οίκος θα υποβάλει σύντομα αίτημα στο Κογκρέσο για πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο. Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι το αίτημα θα μπορούσε να αφορά 50 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ άλλοι έχουν δηλώσει ότι η εκτίμηση αυτή φαίνεται χαμηλή.

Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει δημόσια εκτίμηση του κόστους της σύγκρουσης ούτε μια σαφή εικόνα για την αναμενόμενη διάρκειά της. Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Κεντάκι την Τετάρτη ότι «κερδίσαμε» τον πόλεμο, αλλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν στον αγώνα για να ολοκληρώσουν τη δουλειά.

Το ποσό των 11,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναφέρθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη από τους New York Times.

Η εκστρατεία κατά του Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ και μέχρι στιγμής έχει σκοτώσει περίπου 2.000 ανθρώπους , κυρίως Ιρανούς και Λιβανέζους, καθώς η σύγκρουση έχει εξαπλωθεί στον Λίβανο και έχει προκαλέσει χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και μεταφορών. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν επίσης στο Κογκρέσο ότι χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τις δύο πρώτες ημέρες των επιθέσεων.

Μέλη του Κογκρέσου, τα οποία ενδέχεται σύντομα να πρέπει να εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η σύγκρουση θα εξαντλήσει τα στρατιωτικά αποθέματα των ΗΠΑ σε μια εποχή που η αμυντική βιομηχανία ήδη αγωνιζόταν να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με στελέχη επτά αμυντικών εργολάβων την περασμένη εβδομάδα, καθώς το Πεντάγωνο εργαζόταν για την αναπλήρωση των προμηθειών.

Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες έχουν απαιτήσει δημόσιες μαρτυρίες ενόρκως από αξιωματούχους της κυβέρνησης σχετικά με τα σχέδια του Ρεπουμπλικάνου προέδρου για τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου του πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει και ποια είναι τα σχέδιά του για το Ιράν μόλις σταματήσουν οι μάχες.