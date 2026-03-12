Ιωάννινα: Κλειστά μέχρι τις 20 Μαρτίου τα σχολεία λόγω του σεισμού στην Ήπειρο

Ο Δήμος προχωρά σε αυστηρούς ελέγχους των σχολικών μονάδων για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αρχείου - Eurokinissi
  • Τα σχολεία στα Ιωάννινα θα παραμείνουν κλειστά έως τις 20 Μαρτίου λόγω του σεισμού που σημειώθηκε στην Ήπειρο.
  • Ο δήμος Ιωαννιτών διεξάγει αυστηρούς ελέγχους στα σχολικά κτίρια για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
  • Μικτά κλιμάκια του Δήμου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου έχουν πραγματοποιήσει αυτοψίες, ενώ αναμένονται δευτεροβάθμιοι έλεγχοι από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».
  • Στο δημαρχείο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον δήμαρχο Θωμά Μπέγκα με τη συμμετοχή εκπροσώπων εκπαίδευσης και τεχνικών υπηρεσιών.
Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στα Ιωάννινα, μέχρι τις 20 Μαρτίου, καθώς λόγω του ισχυρού σεισμού 5,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ήπειρο τα ξημερώματα της Κυριακής, ο δήμος Ιωαννιτών προχωρά σε αυστηρούς ελέγχους των σχολικών μονάδων για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, στο δημαρχείο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον δήμαρχο Θωμά Μπέγκα, με τη συμμετοχή αντιδημάρχων, εκπροσώπων των σχολικών επιτροπών, διευθυντριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, μικτά κλιμάκια του Δήμου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ηπείρου έχουν πραγματοποιήσει αυτοψίες σε σχολεία, ενώ αναμένονται δευτεροβάθμιοι έλεγχοι από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Στο πλαίσιο αυτό, τα παρακάτω σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως Παρασκευή (20/3):

  • Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής
  • 3ο Δημοτικό «Μαρούτσειο»
  • 7ο Δημοτικό «Παυλίδειος Σχολή» και 4ο Νηπιαγωγείο (συστεγάζονται)
  • Ειδικό Νηπιαγωγείο που συστεγάζεται με τα παραπάνω
  • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων
  • 5ο Δημοτικό «Βαλάνειος Σχολή»
  • Γυμνάσιο Πεδινής

