Αγωνία για 85 Έλληνες ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο

85 Έλληνες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε 10 ελληνόκτητα εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο.

Τα πλοία είναι αγκυροβολημένα σε λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κουβέιτ λόγω των αυξανόμενων ιρανικών επιθέσεων.

Οι Ιρανοί φρουροί της επανάστασης φέρονται να ναρκοθετούν τα Στενά του Ορμούζ, δυσχεραίνοντας τη διέλευση πλοίων.

Ανεβαίνει ο «πυρετός» για τα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω πληροφοριών ότι οι Ιρανοί τα ναρκοθετούν για να δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο την ήδη σποραδική διέλευση πλοίων.

Όπως είναι φυσικό, οι ιρανικές επιθέσεις που πλήττουν και ελληνόκτητα εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο εντείνουν την ανησυχία για τους δεκάδες Έλληνες ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Συνολικά 85 Έλληνες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε 10 εμπορικά πλοία που είναι αγκυροβολημένα στα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά και του Κουβέιτ. Η αγωνία τόσο των ίδιων, όσο και των οικογενειών τους έχει χτυπήσει «κόκκινο», καθώς έχουν αρχίσει οι ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η ανησυχία τους μεγαλώνει ακόμη περισσότερο κι από τη σοβαρή απειλή ναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης.