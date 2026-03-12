«Σπάει» τα ρεκόρ το πετρέλαιο παρά την ιστορική αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών - Επάρκεια 26 μέρες

Πετρελαιοφόρα και πλοία παρατάσσονται στο Στενό του Ορμούζ, όπως φαίνεται από το Khor Fakkan, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026

ΚΟΣΜΟΣ
  • Οι χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συμφώνησαν να απελευθερώσουν 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα για να αντισταθμίσουν την απώλεια εφοδιασμού λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.
  • Η απελευθέρωση των 400 εκατ. βαρελιών επαρκεί για περίπου 26 ημέρες λειτουργίας της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου υπό τις τρέχουσες συνθήκες.
  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ξεκινήσει την απελευθέρωση 172 εκατ. βαρελιών από το Στρατηγικό Απόθεμά της σε διάστημα 120 ημερών.
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, οδήγησε τους ηγέτες της G7 να συντονίσουν μια μαζική απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η Γερμανία επιβεβαίωσε ότι ο IEA ζήτησε από τα μέλη του να απελευθερώσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια και ότι θα συμμορφωθεί με το αίτημα, ενώ η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι είναι πρόθυμη να ενεργήσει μονομερώς πριν από τη Δευτέρα χωρίς να περιμένει επίσημη απόφαση από το σώμα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η πίεση υπέρ μιας τέτοιας απόφασης προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ξεκινήσει την απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Στρατηγικό της Απόθεμα από την επόμενη εβδομάδα, επιβεβαίωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Η παράδοση θα γίνει σε διάστημα 120 ημερών, ακολουθώντας τους αναμενόμενους ρυθμούς εκφόρτωσης. Στόχος είναι να αντισταθμιστεί η μείωση της διεθνούς ροής πετρελαίου μετά την κλιμάκωση της περιφερειακής σύγκρουσης, η οποία έχει ωθήσει τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από την κρίση του 2022.

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος όγκος απελευθέρωσης αποθέματος στην ιστορία του οργανισμού.

Παρόλα αυτά, οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 5% τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας με το βαρέλι να ξεπερνάει τα 101 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση άνω του 38% σε σύγκριση με πριν από την έναρξη του πολέμου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, αυξήθηκαν κατά σχεδόν 20%, καθώς τα σχέδια για μια ιστορική απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τους φόβους για παρατεταμένη διακοπή της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι χώρες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συμφώνησαν να απελευθερώσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA Fatih Birol δήλωσε ότι η απόφαση στοχεύει στην αποζημίωση για την απώλεια προμηθειών. «Οι χώρες μέλη του IEA θα παράσχουν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για να αντισταθμίσουν τις απώλειες εφοδιασμού που προκλήθηκαν από το πραγματικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA Φατίχ Μπιρόλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχεδόν πλήρης αποκλεισμός του στενού οδηγεί στο γεγονός ότι περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και άλλα 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαιοειδών την ημέρα εξαφανίζονται από την παγκόσμια αγορά. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο όγκος των 400 εκατομμυρίων μπορεί να εξαντληθεί σε περίπου 26 ημέρες.

Ο Μπιρόλ τόνισε ότι η αποδέσμευση των αποθεμάτων είναι μόνο ένα προσωρινό μέτρο.

Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε ομόφωνα και από τα 32 κράτη μέλη. Ο συγκεκριμένος χρόνος απελευθέρωσης θα καθοριστεί αργότερα.

