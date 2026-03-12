Explainer: Πώς τοποθετούνται και πώς λειτουργούν οι θαλάσσιες νάρκες και το νέο κόλπο του Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από την πληρφορία που μετέφερε το πρακτορείο Reuters σύμφωνα με την οποία το Ιράν έχει τοποθετήσει 12 νάρκες.

Σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών που δημοσιεύθηκε πέρυσι, το Ιράν πιστεύεται ότι διαθέτει μεταξύ 5.000 και 6.000 νάρκες. Κατά τη διάρκεια των ναυτικών ασκήσεων του 2025, το IRGC (Φρουροί της Επανάστασης) επέδειξε την ανάπτυξη ναρκοπεδίων με τη χρήση πυραύλων στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ. Αντί να αναπτύσσονται πλοία ή σκάφη για την τοποθέτηση ναρκοπεδίων, η νάρκη μεταφέρεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή με βαλλιστικό ή ειδικό πύραυλο μεταφοράς.

During the 2025 naval exercises, the IRGC demonstrated a deploying sea mines using missiles in the Strait of Hormuz area.



Instead of deploying ships or boats to lay minefields, the mine is delivered to a specified area by a ballistic or special carrier missile, pic.twitter.com/XVKm4eaBHL — Ty Ty (@OncomingAllure) March 12, 2026

Οι ναυτικές/θαλάσσιες νάρκες χρησιμοποιούνται εδώ και εκατοντάδες χρόνια, αλλά πώς ακριβώς λειτουργούν αυτά τα παθητικά όπλα;

Οι θαλάσσιες νάρκες περιέχουν συνήθως από 100 έως 2.000 λίβρες εκρηκτικών υλών υψηλής ισχύος. Εκτός από τα εκρηκτικά τους, οι νάρκες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω ανάλογα με τη μέθοδο τοποθέτησης, τη μέθοδο ενεργοποίησης και τη θέση τους στο νερό.

Μέθοδοι ανάπτυξης

Οι νάρκες αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας διάφορα οχήματα. Ορισμένα συμβατικά επιφανειακά σκάφη, όπως πολεμικά πλοία ή περιπολικά σκάφη, διαθέτουν δυνατότητες τοποθέτησης ναρκών. Ανάλογα με το μέγεθος της ίδιας της νάρκης, ορισμένα μη συμβατικά σκάφη (π.χ. μικρότερα αλιευτικά σκάφη) μπορούν να αναπτύξουν νάρκες.

Οι νάρκες μπορούν επίσης να ρίχνονται στο νερό από τον αέρα, είτε με σταθερά είτε με περιστροφικά αεροσκάφη. Τα υποβρύχια μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τους τορπιλοσωλήνες τους για να τοποθετήσουν ορισμένες νάρκες.

Μέθοδος ενεργοποίησης

Οι πιο εύχρηστες νάρκες, οι νάρκες επαφής, ενεργοποιούνται (ή εκρήγνυνται) όταν ένα σκάφος έρχεται σε φυσική επαφή (ή πολύ κοντά) με τη νάρκη στο νερό.

Οι πιο σύνθετες, τεχνικά προηγμένες νάρκες επιρροής δεν απαιτούν φυσική επαφή για να ενεργοποιηθούν. Αντ' αυτού, αυτές οι νάρκες χρησιμοποιούν διάφορους αισθητήρες που μπορούν να ανιχνεύσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σκάφους-στόχου, ή «υπογραφές». Οι αισθητήρες επιρροής μπορούν να ανιχνεύουν μαγνητικά, ακουστικά, σεισμικά, πιεστικά και υποβρύχια ηλεκτρικά σήματα.

Οι αναδυόμενες νάρκες είναι ένας ειδικός τύπος ναρκών επιρροής. Κατά την ενεργοποίησή τους, αυτές οι νάρκες εκτοξεύουν μια βολίδα προς τον στόχο. Οι αναδυόμενες νάρκες τείνουν να χρησιμοποιούνται σε βαθύτερα νερά.

Τόσο οι νάρκες επαφής όσο και οι νάρκες επιρροής μπορούν επίσης να ελέγχονται εξ αποστάσεως.

Θέση στο νερό

Ανάλογα με τον τύπο, οι νάρκες μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα βάθη νερού. Χρησιμοποιημένες τόσο στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι θαλάσσιες/ναυτικές νάρκες επιπλέουν ελεύθερα στην επιφάνεια του νερού και ακολουθούν τα επικρατούντα ρεύματα ή τους ανέμους. Αν και απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο για πάνω από ογδόντα χρόνια, τόσο το Ιράν όσο και το Ιράκ έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιες νάρκες σε συγκρούσεις από το 1980. Ιδιαίτερα ευέλικτες, οι νάρκες μπορούν να τοποθετηθούν από μικρά σκάφη, όπως τράτες και ταχύπλοα, πολεμικά πλοία ή αεροσκάφη. Οι νάρκες αυτές εκρήγνυνται μέσω επαφής ή τηλεχειρισμού.

Οι βυθισμένες νάρκες χρησιμοποιούν αρνητική πλευστότητα για να παραμένουν στον βυθό ή να θάβονται στον πυθμένα της θάλασσας. Επειδή βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας, οι βυθισμένες νάρκες μπορούν να γεμίζονται με μεγαλύτερες εκρηκτικές ύλες. Οι βυθισμένες νάρκες που διατίθενται στην διεθνή αγορά έχουν εκρηκτικές ύλες έως τουλάχιστον 2.200 λίβρες.

Αντίμετρα

Τα αντίμετρα κατά των ναρκών μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο παθητικές όσο και ενεργητικές τακτικές. Τα παθητικά αντίμετρα συνεπάγονται την αλλαγή των «χαρακτηριστικών» ενός σκάφους, ώστε να μην ενεργοποιείται μια νάρκη. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την κατασκευή σκαφών από υαλοβάμβακα ή ξύλο αντί για χάλυβα, ή ακόμη και την προσπάθεια αλλαγής του μαγνητικού πεδίου ενός σκάφους από χάλυβα μέσω απομαγνητισμού. Ωστόσο, ο απομαγνητισμός ενός σκάφους μεγέθους VLCC είναι απίθανος.

Εναλλακτικά, τα ενεργά αντίμετρα στοχεύουν στην ανίχνευση ναρκών με σκοπό είτε την αποφυγή είτε την καταστροφή τους. Ειδικά σχεδιασμένα πλοία και ελικόπτερα, τα λεγόμενα ναρκαλιευτικά, αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την αποτελεσματικότητα των ναρκών.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ εξοπλίζει τα ναρκαλιευτικά της κλάσης Avenger με την ικανότητα όχι μόνο να ανιχνεύουν διάφορους τύπους ναρκών για τον καθαρισμό των διαδρομών, αλλά και να αναζητούν ενεργά και να συντονίζουν την καταστροφή των ναρκών που ανακαλύπτονται.

Ωστόσο, η τεχνολογία του ναρκοπολέμου συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία, καθιστώντας τις προσπάθειες ναρκαλιευτικής και κυνηγιού όλο και πιο δύσκολες.

Πώς λειτουργούν οι νάρκες

Κατά την έκρηξη, η υποβρύχια έκρηξη που προκαλείται από μια νάρκη δημιουργεί ενέργεια καταστροφής που κατανέμεται μεταξύ μιας διογκούμενης φυσαλίδας αερίου και ενός κρουστικού κύματος. Η διαφορά πίεσης μεταξύ της φυσαλίδας αερίου και του νερού δημιουργεί γρήγορα ένα κενό, ή τρύπα, μέσω της οποίας αυτή η διογκούμενη φυσαλίδα αερίου εκτοξεύεται γρήγορα προς τα πάνω. Εάν ένα σκάφος βρίσκεται ακριβώς πάνω από αυτή τη διαφορά πίεσης, η φυσαλίδα αερίου χτυπά με δύναμη το κάτω μέρος του σκάφους. Η αρχική έκρηξη δημιουργεί επίσης «κύματα κρούσης» που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε ένα σκάφος ή σε ευαίσθητα ηλεκτρονικά ή μηχανικά συστήματα στο εσωτερικό του.

Αν και είναι πιθανό μια έκρηξη νάρκης κοντά στην επιφάνεια να προκαλέσει φυσική ρήξη του κύτους ενός σκάφους, είναι πιο πιθανό μια υποβρύχια έκρηξη νάρκης να προκαλέσει ζημιά σε ένα σκάφος.

Οι υποβρύχιες εκρήξεις προκαλούν ζημιά στα πλοία με δύο διαφορετικούς τρόπους:

1) μια φυσαλίδα ατμού και αποβλήτων αερίων ανεβαίνει στην επιφάνεια, ενδεχομένως κάμπτοντας (και σπάζοντας) την καρίνα ενός πλοίου που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την έκρηξη, ή

2) το αρχικό κρουστικό κύμα επεκτείνεται προς τα έξω από την έκρηξη, ενδεχομένως προκαλώντας ζημιά στις δομές ενός πλοίου.

Το μέγεθος της ζημιάς που υφίσταται το πλοίο στην επιφάνεια εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος του εκρηκτικού της νάρκης, το βάθος της νάρκης και το φυσικό μέγεθος και η αντοχή του ίδιου του πλοίου.

Iran's underground tunnels, filled with high-speed unmanned boats, anti-ship missiles, and naval mines. pic.twitter.com/MriasR5lX9 — Malinda ???????????????????? (@TreasChest) March 12, 2026

Με πληροφορίες από Strauss Center

Διαβάστε επίσης