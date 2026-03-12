Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Μαρτίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Iron Dome στην αγορά για τις ρουκέτες ακρίβειας
Ελεύθερος Τύπος: Πώς θα εφαρμοστεί το πλαφόν σε καύσιμα, τρόφιμα
Η Καθημερινή: Πώς δρούσαν τα call centers εξαπάτησης ηλικιωμένων
Τα Νέα: Πώς θα λειτουργεί
