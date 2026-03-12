Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Μαρτίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Iron Dome στην αγορά για τις ρουκέτες ακρίβειας

Ελεύθερος Τύπος: Πώς θα εφαρμοστεί το πλαφόν σε καύσιμα, τρόφιμα

Η Καθημερινή: Πώς δρούσαν τα call centers εξαπάτησης ηλικιωμένων

Τα Νέα: Πώς θα λειτουργεί

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι... βαρυγκωμά: «Βουτιά» στις τιμές των πεντάστερων - Με 100 ευρώ ζεις την απόλυτη χλιδή!

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για 85 Έλληνες ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

«Σοβαρή υδατική πίεση»: Γιατί τα εργοστάσια αφαλάτωσης είναι η μεγαλύτερη αδυναμία του Κόλπου

07:08ΕΛΛΑΔΑ

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς τοποθετούνται και πώς λειτουργούν οι θαλάσσιες νάρκες και το νέο κόλπο του Ιράν

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Εταιρεία των υιών Τραμπ κυνηγάει να υπογράψει συμβάσεις με το Πεντάγωνο για την κατασκευή drones

07:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: «Η Ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου ως διαχρονική πηγή έμπνευσης για την εκπλήρωση του Εθνικού Χρέους μας»

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχέδιο της κυβέρνησης για να βγάλει τις «κουκούλες» στο διαδίκτυο

06:52LIFESTYLE

Συνεχίζονται οι αλλαγές στα κανάλια – Η μάχη για την τηλεθέαση, τα«πήγαινε-έλα» και οι πρωταγωνιστές

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Η Ελλάδα καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες της περιοχής

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στη μάχη της Ευρώπης: Με Μπέτις οι «πράσινοι», στη Σλοβενία η «Ένωση»

06:24ΚΑΙΡΟΣ

06:18ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν έχει τοποθετήσει περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

06:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

05:56ΚΟΣΜΟΣ

05:32ΕΛΛΑΔΑ

05:08WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:46ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: «Το ιρανικό καθεστώς χάνει τις αεροπορικές του δυνατότητες μέρα με τη μέρα»

04:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου – Το Brent ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συντονισμένη επίθεση Ιράν και Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ – Νύχτα-κόλαση σε Τεχεράνη, Βηρυτό και Περσικό Κόλπο

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

06:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Δήλωνε άστεγος αλλά ο έλεγχος έβγαλε... λαβράκι εκατομμυρίων

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στον Βόλο: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης

21:06ΕΘΝΙΚΑ

Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

16:37WHAT THE FACT

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη Γη βυθίζεται αργά πριν από το 2050

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός... τρελάθηκε: Χιόνισε στη Σαχάρα - Εντυπωσιακές εικόνες

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς τοποθετούνται και πώς λειτουργούν οι θαλάσσιες νάρκες και το νέο κόλπο του Ιράν

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Έκλεψαν οστά από κοιμητήριο νεκρού αντίπαλης οικογένειας - «Θα τα βράσουμε και θα τα κάνουμε σούπα»

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

23:37LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Η επίσκεψη στον γυναικολόγο που προβλημάτισε τους followers - «Βροχή» τα σχόλια

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «καμπάνα του θανάτου»: Το ιστορικό αντικείμενο που αναζητούν στο ράντσου του Έπσταϊν

06:52LIFESTYLE

Συνεχίζονται οι αλλαγές στα κανάλια – Η μάχη για την τηλεθέαση, τα«πήγαινε-έλα» και οι πρωταγωνιστές

