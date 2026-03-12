«Σοβαρή υδατική πίεση»: Γιατί τα εργοστάσια αφαλάτωσης είναι η μεγαλύτερη αδυναμία του Κόλπου

Η αξία του πόσιμου νερού στον Περσικό Κόλπο ίσως κρύβει το «κλειδί» για το τέλος του πολέμου

Δημήτρης Δρίζος

«Σοβαρή υδατική πίεση»: Γιατί τα εργοστάσια αφαλάτωσης είναι η μεγαλύτερη αδυναμία του Κόλπου
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Περσικός Κόλπος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εργοστάσια αφαλάτωσης για την παροχή πόσιμου νερού, με ποσοστά που φτάνουν έως και το 90% σε ορισμένες χώρες.
  • Οι επιθέσεις σε εργοστάσια αφαλάτωσης θεωρούνται στρατηγική απειλή που μπορεί να προκαλέσει κρίση νερού, κοινωνικές αναταραχές και περιβαλλοντικές καταστροφές.
  • Το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρή υδατική πίεση λόγω ξηρασίας, υπεράντλησης υδροφόρων οριζόντων και μείωσης ροής ποταμών, ενώ έχει δεσμευτεί στο παρελθόν να μην επιτίθεται σε εργοστάσια αφαλάτωσης γειτονικών χωρών.
  • Πρόσφατες επιθέσεις σε εργοστάσια αφαλάτωσης στον Κόλπο οδήγησαν σε κατηγορίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι επιθέσεις σταμάτησαν πιθανώς λόγω στρατηγικής αυτοσυγκράτησης.
  • Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα απαντήσει σε επιθέσεις κατά των υποδομών του με ανάλογες επιθέσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης.
Snapshot powered by AI

Το 1983, η CIA είχε καταλήξει σε μια καθοριστική διαπίστωση: η πιο κρίσιμη πρώτη ύλη στον Περσικό Κόλπο ήταν το αφαλατωμένο πόσιμο νερό. Παρόλο που η απώλεια ενός μόνο εργοστασίου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, η CIA προειδοποιούσε ότι «επιτυχημένες επιθέσεις σε πολλαπλά εργοστάσια στις πιο εξαρτημένες χώρες θα μπορούσαν να προκαλέσουν εθνική κρίση, πανικό και κοινωνικές αναταραχές». Και ποια ήταν η μεγαλύτερη απειλή για την υδάτινη ασφάλεια της περιοχής; Η απάντηση ήταν σαφής: «το Ιράν».

Πέρα από τέσσερις δεκαετίες, ο κόσμος κράτησε την αναπνοή του το Σάββατο όταν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράγκτσι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «καθαρή και απελπισμένη εγκληματική ενέργεια», λόγω της επίθεσης σε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ, στον Πορθμό του Ορμούζ. «Το προηγούμενο το έθεσαν οι ΗΠΑ, όχι το Ιράν», είπε.

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, στη μεριά του Κόλπου απέναντι, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ένα δικό του εργοστάσιο αφαλάτωσης είχε δεχθεί επίθεση, κατηγορώντας για «ιρανική επιθετικότητα».

Για λίγες ώρες φαινόταν ότι η περιοχή, οι πόλεις και οι βιομηχανίες της, θα βυθίζονταν σε ένα ανεξέλεγκτο κύμα επιθέσεων κατά κρίσιμων υποδομών νερού. Αλλά μετά από αυτές τις δύο πρώτες επιθέσεις, οι επιθέσεις στα εργοστάσια αφαλάτωσης σταμάτησαν. Γιατί;

Η αξία του πόσιμου νερού στον Περσικό Κόλπο

Το πόσιμο νερό έχει πάντα αποτελέσει σπάνιο αγαθό στην περιοχή. Οι βροχοπτώσεις στη Μέση Ανατολή είναι χαμηλές και εξαιρετικά ασταθείς, ενώ οι περισσότερες χώρες δεν διαθέτουν μεγάλα μόνιμα ποτάμια για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ιστορικά, οι κοινωνίες απλώς αξιοποιούσαν τα περιορισμένα υπόγεια υδατικά αποθέματα. Αλλά με την ανάπτυξη της πετρελαϊκής βιομηχανίας από τη δεκαετία του 1950, η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά, οι υδροφόροι ορίζοντες επιβαρύνθηκαν και οι γρήγορα αναπτυσσόμενες χώρες της περιοχής στράφηκαν στην αφαλάτωση — τη μετατροπή θαλασσινού νερού σε πόσιμο — για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 70% του πόσιμου νερού της Σαουδικής Αραβίας προέρχεται από εργοστάσια αφαλάτωσης, στο Ομάν το ποσοστό φτάνει το 86%, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 42% και στο Κουβέιτ το 90%. Ακόμη και το Ισραήλ, που έχει πρόσβαση στον ποταμό Ιορδάνη, βασίζεται σε πέντε μεγάλα παράκτια εργοστάσια για το ήμισυ του πόσιμου νερού του.

Συνολικά, η Μέση Ανατολή παράγει περίπου το 40% της παγκόσμιας αφαλατωμένης ποσότητας νερού, με συνολική δυναμικότητα 28,96 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού καθημερινά.

«Σε πολλές χώρες του Περσικού Κόλπου, οι σύγχρονες πόλεις απλώς δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά τα εργοστάσια», εξηγεί ο Νίμα Σοκρί, διευθυντής του Ινστιτούτου Γεω-Υδροπληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Αμβούργου.

1773264288421-544127029-2.jpg

Τα εργοστάσια αφαλάτωσης στον Περσικό Κόλπο

Guardian

Κίνδυνος στρατηγικών επιθέσεων και ανθρωπιστικές συνέπειες

Το 2026, όπως και το 1983, οι παρατηρητές επισημαίνουν ότι αυτό το κρίσιμο σημείο αδυναμίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρατηγικά. «Η στοχοποίηση εργοστασίων αφαλάτωσης θα μπορούσε να δημιουργήσει γρήγορα ελλείψεις νερού σε πολλές χώρες του Κόλπου», λέει ο Σοκρί.

«Πολλές πόλεις εξαρτώνται από λίγα μεγάλα παράκτια εργοστάσια, κάτι που σημαίνει ότι μια επιτυχημένη επίθεση θα μπορούσε να διαταράξει την παροχή πόσιμου νερού μέσα σε λίγες ημέρες. Σε αντίθεση με τις εγκαταστάσεις πετρελαίου, αυτά τα εργοστάσια δεν μπορούν να αντικατασταθούν ή να επισκευαστούν γρήγορα. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να αναγκαστούν να επιβάλουν περιορισμούς στη χρήση νερού σε ολόκληρους αστικούς πληθυσμούς».

Η ζημιά σε εργοστάσια αφαλάτωσης θα είχε επίσης περιβαλλοντικές συνέπειες. Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος σημείωσε ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν απελευθέρωση χημικών, όπως υποχλωριώδες νάτριο, χλωριούχο σίδηρο και θειικό οξύ.

Αλλά από την Κυριακή, μετά τη χρήση drone στο Μπαχρέιν, οι επιθέσεις σταμάτησαν. Ο Σοκρί εκτιμά ότι πρόκειται για «στρατηγική αυτοσυγκράτηση». «Τα εργοστάσια αφαλάτωσης είναι κρίσιμες υποδομές πολιτικού χαρακτήρα και η επίθεσή τους εγκυμονεί σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες», προσθέτει. «Η κλιμάκωση των επιθέσεων στα συστήματα νερού θα μπορούσε να προκαλέσει διεθνή καταδίκη και να διευρύνει τη σύγκρουση».

1773264346705-915199105-3.jpg

Τα προβλήματα του Ιράν με το νερό

Αν και το Ιράν είναι λιγότερο εξαρτημένο από την αφαλάτωση, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα νερού. Η χώρα πλήττεται από παρατεταμένη ξηρασία, που, όπως συμφωνούν οι ειδικοί, έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω της ανθρώπινης κλιματικής αλλαγής.

«Το Ιράν ήδη αντιμετωπίζει σοβαρή υδατική πίεση λόγω ξηρασίας, υπεράντλησης υπόγειων υδάτων και μείωσης της ροής των ποταμών», σημειώνει ο Σοκρί. «Αν υπάρξουν επιθέσεις σε δικά του έργα υποδομής, όπως δεξαμενές, αντλιοστάσια ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τα υπάρχοντα προβλήματα θα ενταθούν».

Το 1983, η CIA είχε επισημάνει ότι η Τεχεράνη είχε υποσχεθεί στους αραβικούς γείτονες ότι δεν θα επιτίθετο στα εργοστάσια αφαλάτωσης τους. Αν αυτή η υπόσχεση θα τηρηθεί και σήμερα παραμένει αβέβαιο.

Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, για την «πιο έντονη μέρα επιθέσεων» στον πόλεμο μέχρι σήμερα, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, απάντησε ότι το Ιράν θα ακολουθήσει την αρχή «οφθαλμόν αντί οφθαλμού». «Αν ξεκινήσουν πόλεμο κατά υποδομών μας, θα στοχεύσουμε αναγκαστικά τις δικές τους υποδομές», προειδοποίησε.

*Με πληροφορίες από τον Guardian

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεβαίνει η θερμοκρασία στο ΠΑΣΟΚ ενόψει Συνεδρίου - Μεταστροφή κλίματος επιχειρεί ο Ανδρουλάκης

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (12/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι... βαρυγκωμά: «Βουτιά» στις τιμές των πεντάστερων - Με 100 ευρώ ζεις την απόλυτη χλιδή!

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για 85 Έλληνες ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

«Σοβαρή υδατική πίεση»: Γιατί τα εργοστάσια αφαλάτωσης είναι η μεγαλύτερη αδυναμία του Κόλπου

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Μαρτίου

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς τοποθετούνται και πώς λειτουργούν οι θαλάσσιες νάρκες και το νέο κόλπο του Ιράν

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Εταιρεία των υιών Τραμπ κυνηγάει να υπογράψει συμβάσεις με το Πεντάγωνο για την κατασκευή drones

07:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: «Η Ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου ως διαχρονική πηγή έμπνευσης για την εκπλήρωση του Εθνικού Χρέους μας»

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχέδιο της κυβέρνησης για να βγάλει τις «κουκούλες» στο διαδίκτυο

06:52LIFESTYLE

Συνεχίζονται οι αλλαγές στα κανάλια – Η μάχη για την τηλεθέαση, τα«πήγαινε-έλα» και οι πρωταγωνιστές

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Η Ελλάδα καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες της περιοχής

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στη μάχη της Ευρώπης: Με Μπέτις οι «πράσινοι», στη Σλοβενία η «Ένωση»

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

06:18ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν έχει τοποθετήσει περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

06:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συντονισμένη επίθεση Ιράν και Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ – Νύχτα-κόλαση σε Τεχεράνη, Βηρυτό και Περσικό Κόλπο

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

05:08WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:46ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: «Το ιρανικό καθεστώς χάνει τις αεροπορικές του δυνατότητες μέρα με τη μέρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συντονισμένη επίθεση Ιράν και Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ – Νύχτα-κόλαση σε Τεχεράνη, Βηρυτό και Περσικό Κόλπο

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

06:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Δήλωνε άστεγος αλλά ο έλεγχος έβγαλε... λαβράκι εκατομμυρίων

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στον Βόλο: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης

21:06ΕΘΝΙΚΑ

Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

16:37WHAT THE FACT

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη Γη βυθίζεται αργά πριν από το 2050

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός... τρελάθηκε: Χιόνισε στη Σαχάρα - Εντυπωσιακές εικόνες

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς τοποθετούνται και πώς λειτουργούν οι θαλάσσιες νάρκες και το νέο κόλπο του Ιράν

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Έκλεψαν οστά από κοιμητήριο νεκρού αντίπαλης οικογένειας - «Θα τα βράσουμε και θα τα κάνουμε σούπα»

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

23:37LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Η επίσκεψη στον γυναικολόγο που προβλημάτισε τους followers - «Βροχή» τα σχόλια

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «καμπάνα του θανάτου»: Το ιστορικό αντικείμενο που αναζητούν στο ράντσου του Έπσταϊν

06:52LIFESTYLE

Συνεχίζονται οι αλλαγές στα κανάλια – Η μάχη για την τηλεθέαση, τα«πήγαινε-έλα» και οι πρωταγωνιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ