«Σοβαρή υδατική πίεση»: Γιατί τα εργοστάσια αφαλάτωσης είναι η μεγαλύτερη αδυναμία του Κόλπου

Snapshot Ο Περσικός Κόλπος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εργοστάσια αφαλάτωσης για την παροχή πόσιμου νερού, με ποσοστά που φτάνουν έως και το 90% σε ορισμένες χώρες.

Οι επιθέσεις σε εργοστάσια αφαλάτωσης θεωρούνται στρατηγική απειλή που μπορεί να προκαλέσει κρίση νερού, κοινωνικές αναταραχές και περιβαλλοντικές καταστροφές.

Το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρή υδατική πίεση λόγω ξηρασίας, υπεράντλησης υδροφόρων οριζόντων και μείωσης ροής ποταμών, ενώ έχει δεσμευτεί στο παρελθόν να μην επιτίθεται σε εργοστάσια αφαλάτωσης γειτονικών χωρών.

Πρόσφατες επιθέσεις σε εργοστάσια αφαλάτωσης στον Κόλπο οδήγησαν σε κατηγορίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι επιθέσεις σταμάτησαν πιθανώς λόγω στρατηγικής αυτοσυγκράτησης.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα απαντήσει σε επιθέσεις κατά των υποδομών του με ανάλογες επιθέσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Το 1983, η CIA είχε καταλήξει σε μια καθοριστική διαπίστωση: η πιο κρίσιμη πρώτη ύλη στον Περσικό Κόλπο ήταν το αφαλατωμένο πόσιμο νερό. Παρόλο που η απώλεια ενός μόνο εργοστασίου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, η CIA προειδοποιούσε ότι «επιτυχημένες επιθέσεις σε πολλαπλά εργοστάσια στις πιο εξαρτημένες χώρες θα μπορούσαν να προκαλέσουν εθνική κρίση, πανικό και κοινωνικές αναταραχές». Και ποια ήταν η μεγαλύτερη απειλή για την υδάτινη ασφάλεια της περιοχής; Η απάντηση ήταν σαφής: «το Ιράν».

Πέρα από τέσσερις δεκαετίες, ο κόσμος κράτησε την αναπνοή του το Σάββατο όταν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράγκτσι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «καθαρή και απελπισμένη εγκληματική ενέργεια», λόγω της επίθεσης σε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ, στον Πορθμό του Ορμούζ. «Το προηγούμενο το έθεσαν οι ΗΠΑ, όχι το Ιράν», είπε.

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, στη μεριά του Κόλπου απέναντι, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ένα δικό του εργοστάσιο αφαλάτωσης είχε δεχθεί επίθεση, κατηγορώντας για «ιρανική επιθετικότητα».

Για λίγες ώρες φαινόταν ότι η περιοχή, οι πόλεις και οι βιομηχανίες της, θα βυθίζονταν σε ένα ανεξέλεγκτο κύμα επιθέσεων κατά κρίσιμων υποδομών νερού. Αλλά μετά από αυτές τις δύο πρώτες επιθέσεις, οι επιθέσεις στα εργοστάσια αφαλάτωσης σταμάτησαν. Γιατί;

Η αξία του πόσιμου νερού στον Περσικό Κόλπο

Το πόσιμο νερό έχει πάντα αποτελέσει σπάνιο αγαθό στην περιοχή. Οι βροχοπτώσεις στη Μέση Ανατολή είναι χαμηλές και εξαιρετικά ασταθείς, ενώ οι περισσότερες χώρες δεν διαθέτουν μεγάλα μόνιμα ποτάμια για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ιστορικά, οι κοινωνίες απλώς αξιοποιούσαν τα περιορισμένα υπόγεια υδατικά αποθέματα. Αλλά με την ανάπτυξη της πετρελαϊκής βιομηχανίας από τη δεκαετία του 1950, η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά, οι υδροφόροι ορίζοντες επιβαρύνθηκαν και οι γρήγορα αναπτυσσόμενες χώρες της περιοχής στράφηκαν στην αφαλάτωση — τη μετατροπή θαλασσινού νερού σε πόσιμο — για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 70% του πόσιμου νερού της Σαουδικής Αραβίας προέρχεται από εργοστάσια αφαλάτωσης, στο Ομάν το ποσοστό φτάνει το 86%, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 42% και στο Κουβέιτ το 90%. Ακόμη και το Ισραήλ, που έχει πρόσβαση στον ποταμό Ιορδάνη, βασίζεται σε πέντε μεγάλα παράκτια εργοστάσια για το ήμισυ του πόσιμου νερού του.

Συνολικά, η Μέση Ανατολή παράγει περίπου το 40% της παγκόσμιας αφαλατωμένης ποσότητας νερού, με συνολική δυναμικότητα 28,96 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού καθημερινά.

«Σε πολλές χώρες του Περσικού Κόλπου, οι σύγχρονες πόλεις απλώς δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά τα εργοστάσια», εξηγεί ο Νίμα Σοκρί, διευθυντής του Ινστιτούτου Γεω-Υδροπληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Αμβούργου.

Τα εργοστάσια αφαλάτωσης στον Περσικό Κόλπο Guardian

Κίνδυνος στρατηγικών επιθέσεων και ανθρωπιστικές συνέπειες

Το 2026, όπως και το 1983, οι παρατηρητές επισημαίνουν ότι αυτό το κρίσιμο σημείο αδυναμίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρατηγικά. «Η στοχοποίηση εργοστασίων αφαλάτωσης θα μπορούσε να δημιουργήσει γρήγορα ελλείψεις νερού σε πολλές χώρες του Κόλπου», λέει ο Σοκρί.

«Πολλές πόλεις εξαρτώνται από λίγα μεγάλα παράκτια εργοστάσια, κάτι που σημαίνει ότι μια επιτυχημένη επίθεση θα μπορούσε να διαταράξει την παροχή πόσιμου νερού μέσα σε λίγες ημέρες. Σε αντίθεση με τις εγκαταστάσεις πετρελαίου, αυτά τα εργοστάσια δεν μπορούν να αντικατασταθούν ή να επισκευαστούν γρήγορα. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να αναγκαστούν να επιβάλουν περιορισμούς στη χρήση νερού σε ολόκληρους αστικούς πληθυσμούς».

Η ζημιά σε εργοστάσια αφαλάτωσης θα είχε επίσης περιβαλλοντικές συνέπειες. Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος σημείωσε ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν απελευθέρωση χημικών, όπως υποχλωριώδες νάτριο, χλωριούχο σίδηρο και θειικό οξύ.

Αλλά από την Κυριακή, μετά τη χρήση drone στο Μπαχρέιν, οι επιθέσεις σταμάτησαν. Ο Σοκρί εκτιμά ότι πρόκειται για «στρατηγική αυτοσυγκράτηση». «Τα εργοστάσια αφαλάτωσης είναι κρίσιμες υποδομές πολιτικού χαρακτήρα και η επίθεσή τους εγκυμονεί σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες», προσθέτει. «Η κλιμάκωση των επιθέσεων στα συστήματα νερού θα μπορούσε να προκαλέσει διεθνή καταδίκη και να διευρύνει τη σύγκρουση».

Τα προβλήματα του Ιράν με το νερό

Αν και το Ιράν είναι λιγότερο εξαρτημένο από την αφαλάτωση, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα νερού. Η χώρα πλήττεται από παρατεταμένη ξηρασία, που, όπως συμφωνούν οι ειδικοί, έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω της ανθρώπινης κλιματικής αλλαγής.

«Το Ιράν ήδη αντιμετωπίζει σοβαρή υδατική πίεση λόγω ξηρασίας, υπεράντλησης υπόγειων υδάτων και μείωσης της ροής των ποταμών», σημειώνει ο Σοκρί. «Αν υπάρξουν επιθέσεις σε δικά του έργα υποδομής, όπως δεξαμενές, αντλιοστάσια ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τα υπάρχοντα προβλήματα θα ενταθούν».

Το 1983, η CIA είχε επισημάνει ότι η Τεχεράνη είχε υποσχεθεί στους αραβικούς γείτονες ότι δεν θα επιτίθετο στα εργοστάσια αφαλάτωσης τους. Αν αυτή η υπόσχεση θα τηρηθεί και σήμερα παραμένει αβέβαιο.

Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, για την «πιο έντονη μέρα επιθέσεων» στον πόλεμο μέχρι σήμερα, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, απάντησε ότι το Ιράν θα ακολουθήσει την αρχή «οφθαλμόν αντί οφθαλμού». «Αν ξεκινήσουν πόλεμο κατά υποδομών μας, θα στοχεύσουμε αναγκαστικά τις δικές τους υποδομές», προειδοποίησε.