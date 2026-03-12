Διακοπές νερού την Πέμπτη (12/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρετής
