10 χρόνια από τον χαμό του Παντελίδη: Η ζωή, η δόξα, το δυστύχημα και η κληρονομιά που δεν σβήνει

Δέκα χρόνια μετά τον ξαφνικό και τραγικό χαμό του, το όνομα του Παντελή Παντελίδη εξακολουθεί να προκαλεί συγκίνηση, συζητήσεις και έντονη συναισθηματική φόρτιση στο ελληνικό κοινό.

Ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε την παραδοσιακή διαδρομή της δισκογραφίας, αλλά κατάφερε να μετατρέψει τη λαϊκή αλήθεια της καθημερινότητας σε τραγούδι, αφήνοντας πίσω του ένα αποτύπωμα δυσανάλογα μεγάλο για τα λίγα χρόνια της καριέρας του. Από τα πρώτα βίντεο στο YouTube μέχρι την καθολική αποδοχή και την εκρηκτική επιτυχία, η πορεία του Παντελή Παντελίδη υπήρξε σύντομη, αλλά βαθιά χαραγμένη στη σύγχρονη ελληνική μουσική ιστορία.

Σήμερα, συμπληρώνονται 10 χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, του αυτοδίδακτου λαϊκού τραγουδιστή που ξεκίνησε από τα μαγαζιά της Νέας Ιωνίας και έγινε εθνικό φαινόμενο. Γεννημένος το 1983 στη Νέα Ιωνία, με ρίζες από Αγρίνιο και Μικρά Ασία, ο Παντελής μεγάλωσε σε ένα λαϊκό αλλά δεμένο σπίτι με πολλή αγάπη, αλλά και όνειρα μεγάλα. Το πρακτορείο ΟΠΑΠ που διατηρούσε ο πατέρας του ήταν η κύρια πηγή εσόδων για την οικογένεια που τα έφερνε βόλτα όπως όλες οι λαϊκές οικογένειες, με τα πάνω και τα κάτω τους.

Από τα 7 του ο Παντελής Παντελίδης έπαιζε ποδόσφαιρο ως επιθετικός, αλλά στα 17 σταμάτησε λόγω μυοκαρδιοπάθειας και δεν κατάφερε ποτέ να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να παίξει στην αγαπημένη του ΑΕΚ. Πέρασε Πανελλήνιες, μπήκε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), υπηρέτησε 10 χρόνια ως υπαξιωματικός, ενώ ταυτόχρονα μάθαινε μόνος κιθάρα -δώρο του πατέρα του στα 11 του- και έγραφε τραγούδια από τα 13 του χρόνια.

Από το YouTube στο απόγειο: Η έκρηξη της δόξας

Το 2010, φίλοι του, αποφάσισαν να ανεβάσουν στο YouTube βίντεο όπου τραγουδάει δικά του κομμάτια με κιθάρα, για να «μην τα ξεχάσει» όπως έλεγε. Η viral επιτυχία δεν άργησε να έρθει, παρότι το διαδίκτυο ήταν στα πρώιμα στάδιά του ως μέσο προβολής. Το 2012, ο Κώστας Μπερτάκης τον γνωρίζει στον Βασίλη Καρρά, και κλείνει συμβόλαιο για σχήμα «Καρράς-Πάολα-Παντελίδης» στο Teatro. Ο Παντελής Παντελίδης, βλέπει το όνειρό του να παίρνει σάρκα και οστά. Από εκεί που τραγουδούσε για τον ίδιο και τους φίλους του, η απήχησή του στο κοινό είναι μεγάλη, καθώς καταφέρνει να «μιλήσει» σε χιλιάδες καρδιές. Αυτή του η αμεσότητα, η ευθύτητα, η καθαρότητα και η αλήθεια του, τον έκαναν να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή. Ως εκ τούτου, παρατάει το Ναυτικό κι αφοσιώνεται στη μουσική.

Το 2012 ο δίσκος Αλκοολικές οι νύχτες, ο οποίος κάνει πάταγο και γίνεται διπλά πλατινένιος. Οι σούπερ επιτυχίες «Δεν ταιριάζετε σου λέω», «Συνοδεύομαι» μιλάνε κατευθείαν στις ψυχές κι όλα έχουν πάρει το δρόμο τους... Ακολουθούν το Ουράνιο τόξο που του λείπανε 2 χρώματα το 2013, Πανσέληνος και κάτι (2014 το εισ-πνοή και το εκ-πνοή το 2015), συνολικά 48 studio τραγούδια δικά του, ενώ ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο σαρώνει και τα βραβεία MAD (πρωτοεμφανιζόμενος το 2013, καλύτερος λαϊκός τραγουδιστής το 2015).

Η δισκογραφία του

Albums

Αλκοολικές οι νύχτες (2012)



Ουράνιο τόξο που του λείπανε 2 χρώματα (2013)



Πανσέληνος και κάτι - Εισ-Πνοή [Α' Μέρος] (2014)

Πανσέληνος και κάτι - Εκ-Πνοή [Β' Μέρος] (2015)



Για Πάντα (2016)



Αχ και να 'ξερα πού να 'σαι (2018)

Singles & EPs

Βασίλης Καρράς / Παντελής Παντελίδης - Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε (EP) (2012)

Παντελής Παντελίδης - Παντελής Παντελίδης (2012)

Χειρότερα (2013) Ελένη Χατζίδου

Να σου πω (2014)

Της καρδιάς μου το γραμμένο (2015)

Θυμάμαι (2016)

Άλλη μια ευκαιρία (2016)

Καράβια στο βυθό (2017)

Θα ζω (2017) Αμαρυλλίς

Να 'σαι καλά (2017)

Πάλι Πάλι (2018)

Αχ και να 'ξερα πού να 'σαι (2018)

Κάνε τα πάντα απόψε (2018)

Οι Fan του αρχίζουν να πληθαίνουν, να δημιουργούν διαδικτυακές ομάδες, να γίνονται κοινωνοί των τραγουδιών και της αλήθειας του Παντελή Παντελίδη.

Η μοιραία νύχτα: Τροχαίο, αλκοτέστ και δικαστικός γολγοθάς

Πρωινές ώρες 18/2/2016, Λεωφόρος Βουλιαγμένης-Ελληνικό: Το Mercedes ML 63 AMG του «φεύγει», προσκρούει σε μπάρες, γίνεται μια άμορφη μάζα από λαμαρίνες. Ο Παντελίδης, με 2,72 g/L αλκοόλ (όριο 0,50), διακομίζεται στο Ασκληπιείο Βούλας – νεκρός.

Οι επιβάτιδες στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη ήταν οι Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου. Η πρώτη βγήκε από το κατεστραμμένο όχημα σοβαρά τραυματισμένη. Χρειάστηκε έκτοτε να υποβληθεί σε 17 χειρουργεία και να αποκτήσει μόνιμη αναπηρία, ωστόσο, στο Εφετείο που εκδικάστηκε η υπόθεση, η Έδρα δεν της αναγνώρισε όσα ζητούσε με αποτέλεσμα να λάβει αποζημίωση 39.066 ευρώ (από 67.000 που είχε εκδικαστεί πρωτοδίκως), ενώ στην Φρόσω Κυριάκου επιδικάστηκε το ποσό των 9.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει 50% συνυπαιτιότητα των δύο γυναικών στο δυστύχημα, επειδή γνώριζαν ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Η πλευρά της Μίνας Αρναούτη εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια, χαρακτηρίζοντας την απόφαση άδικη. Τονίζεται ότι το ποσό είναι ελάχιστο μπροστά στα 17 χειρουργεία και την τεράστια ψυχική και σωματική οδύνη που υπέστη.

Από την άλλη, στην απόφασή του, το Εφετείο αναγνώρισε πως οδηγός του οχήματος ήταν ο Παντελής Παντελίδης κι έτσι απέρριψε την αγωγή της οικογένειας Παντελίδη. Σημειώνεται πως τα χρήματα στις δύο επιβάτιδες, σε πρώτη φάση θα δοθούν από την ασφαλιστική εταιρεία, ενώ έπειτα η ασφαλιστική θα τα ζητήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή ο οποίος, σύμφωνα με το δικαστήριο, οδηγούσε το όχημα.

Σε ό,τι αφορά στο ποινικό σκέλος, η υπόθεση μπήκε οριστικά στο αρχείο, αφού εξετάστηκε από τέσσερις εισαγγελείς. Ουσιαστικά, με την απόφαση της 8ης Δεκεμβρίου 2025 κλείνει η υπόθεση Παντελίδη.

Το προφητικό τραγούδι ενάμιση χρόνο πριν

Ανατριχίλα προκαλεί ένα από τα κομμάτια που είχε κυκλοφορήσει ο Παντελής Παντελίδης, περίπου ενάμιση χρόνο πριν από το τροχαίο δυστύχημα, καθώς οι στίχοι του μοιάζουν να είναι προφητικοί.

«Γκάζι πατάω δυνατά ένα τσιγάρο και φωτιά μα να τ' ανάψω κοριτσάκι μου δεν πρόλαβα...», αναφέρει μεταξύ άλλων το τραγούδι στο κομμάτι που έγραψε ο ίδιος και που κυκλοφόρησε με τον δίσκο του «Εισ Πνοή».

Το κομμάτι με τίτλο, «πίνω από 'κει ψηλά για σένα» είχε κατακλύσει το διαδίκτυο την ημέρα του θανάτου του και των υπολοίπων που ακολούθησαν, με τους θαυμαστές του να συρρέουν καθημερινά στο σημείο που έγινε το δυστύχημα και να παραμένουν εκεί νυχθημερόν για καιρό. Το αποτύπωμα που άφησε ο Παντελής Παντελίδης στο κοινό του, έχουν καταφέρει να το αφήσουν λίγοι καλλιτέχνες στη χώρας μας κι όχι μόνο, και θεωρείται δεδομένο ότι αν ζούσε ακόμη, θα είχε γράψει λαμπρές σελίδες καριέρας, αλλάζοντας μια για πάντα τη νύχτα στην Ελλάδα.

Μετά θάνατον: Πωλήσεις, posthumous hits και αιώνια δημοφιλία

Η κηδεία του στις 20 Φεβρουαρίου 2016 στον Άγιο Σπυρίδωνα Νέας Ιωνίας μετατράπηκε σε εθνικό γεγονός, με χιλιάδες θαυμαστές να συρρέουν και την ταφή στη Μεταμόρφωση να γίνεται ιεροτελεστία πένθους. Η δισκογραφία του έκτοτε, εκτοξεύτηκε: Το posthumous άλμπουμ Για Πάντα (2016) έγινε χρυσό εντός ωρών, ακολούθησε το Αχ και να 'ξερα... (2017) με ακυκλοφόρητα τραγούδια όπως «Θυμάμαι» και «Καράβια στον Βυθό» που έσπασαν ρεκόρ views στο YouTube. Singles όπως «Άλλη μια ευκαιρία» και «Πάλι πάλι» κυκλοφόρησαν αργότερα, ενώ το 2025 το «Ίσως ήσουν κυρία» ανέβηκε ξανά στο #1 των Spotify και Apple Music charts, εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του – απόδειξη ότι οι προβολές του ξεπερνούν τα εκατομμύρια ετησίως. Βραβεία MAD Video Music Awards (2016-2018) και πλατινένια άλμπουμ εδραίωσαν την κληρονομιά του, επηρεάζοντας νέους λαϊκούς ερμηνευτές και παραμένοντας ως «ύμνοι» της νύχτας, σε πίστες, μπαράκια, γάμους και social playlists, ως σύμβολο ειλικρινούς λαϊκού πόνου.

Κοντεύει το 1 δισ. προβολές το κανάλι του στο youtube - Σαρώνει στο spotify

Η ψηφιακή απήχηση του Παντελή Παντελίδη παραμένει εντυπωσιακή, ακόμη και 10 χρόνια μετά τον θάνατό του, αποτυπώνοντας τη διαχρονική σχέση του με το κοινό. Στο YouTube, από το επίσημο κανάλι Pantelis Pantelidis Official, το σύνολο των προβολών ξεπερνά τα 870 εκατομμύρια views, καθιστώντας τον έναν από τους πιο προβεβλημένους Έλληνες καλλιτέχνες στην πλατφόρμα. Το κανάλι αριθμεί πάνω από 720 χιλιάδες συνδρομητές και περιλαμβάνει εκατοντάδες βίντεο, με αρκετά τραγούδια του να κινούνται σταθερά σε δεκάδες εκατομμύρια προβολών, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή κατανάλωση του ρεπερτορίου του.

Αντίστοιχα ισχυρή είναι και η παρουσία του στο Spotify. Ο Παντελής Παντελίδης διατηρεί περίπου ένα εκατομμύριο μηνιαίους ακροατές, ενώ τα συνολικά streams των τραγουδιών του στην πλατφόρμα εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 350 εκατομμύρια. Πολλά κομμάτια του εξακολουθούν να καταγράφουν πολυεκατομμύρια ακροάσεις, γεγονός που τον τοποθετεί σταθερά ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες στο digital streaming.

Πέρα από τις δύο κυρίαρχες πλατφόρμες, παρουσία καταγράφεται και σε άλλες υπηρεσίες μουσικής, όπως το Anghami, όπου συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες αναπαραγωγές, αν και με σαφώς μικρότερη απήχηση σε σχέση με YouTube και Spotify. Συνολικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο Παντελής Παντελίδης εξακολουθεί να έχει μια εξαιρετικά ενεργή και μαζική ψηφιακή παρουσία, με τα τραγούδια του να λειτουργούν όχι απλώς ως αναμνήσεις, αλλά ως ζωντανό μέρος της σύγχρονης ελληνικής μουσικής κατανάλωσης.

52 εκατ. προβολές μόνο το «Γίνεται»

Το «Γίνεται» είναι το πιο πολυακουσμένο και πιο πολυπαιγμένο τραγούδι του Παντελή Παντελίδη, όχι μόνο στις πλατφόρμες βίντεο και μουσικής, αλλά και στις πίστες, τα κλαμπ και τα μπαρ.

Η οικογένεια σήμερα: Ο Κωνσταντίνος στα χνάρια του

Η οικογένεια Παντελίδη, που πριν από λίγα χρόνια έχασε και τον πατέρα της, Σταύρο, αντιμετωπίζει το πένθος ως ιδιωτική υπόθεση, αλλά μιλούν δημόσια όταν χρειάζεται για να τιμήσουν τη μνήμη του. Η μητέρα του Αθηνά κι ο αδελφός του Κωνσταντίνος κρατούν χαμηλούς τόνους. Ο Κωνσταντίνος, ωστόσο, εκφράζεται για τον Παντελή μέσα από τα τραγούδια του. Ακολουθώντας τα χνάρια του πιάνει το μικρόφωνο και τραγουδά... Παντελίδη. Κυκλοφορεί δίσκους από το 2020, είτε με δικά του τραγούδια, είτε με ακυκλοφόρητα του Παντελή Παντελίδη, ενώ προανήγγειλε νέο τραγούδι από το αρχείο του αδελφού του.

Οι θαυμαστές μιλούν: «Πρόσφερε βοήθεια χωρίς προβολή»

Για τον Παντελή Παντελίδη, έχουν δημιουργηθεί πολλές ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες οι φαν του, συρρέουν κατά χιλιάδες και μοιράζονται φωτογραφίες, βίντεο και μνήμες από την πορεία του τραγουδιστή. Με μία από αυτές επικοινώνησε το Newsbomb.gr και οι διαχειριστές της σελίδας, είπαν δυο λόγια για τον Παντελίδη. «Ο Παντελής Παντελίδης, πέρα από σπουδαίος καλλιτέχνης, ήταν ένας πραγματικά αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης με αστείρευτο ταλέντο. Ένα ταλέντο που του επέτρεπε να γράφει στίχους και μουσική και ταυτόχρονα να ερμηνεύει ο ίδιος τα τραγούδια του, είτε προορίζονταν για τον ίδιο είτε για άλλους καλλιτέχνες που του τα ζητούσαν.

Είμαστε βέβαιοι πως, αν είχε μια καριέρα ακόμη 10-15 χρόνια, θα έφτανε να συγκρίνεται επάξια με τα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής, όπως ο Βασίλης Καρράς, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Πασχάλης Τερζής και πολλοί ακόμη.

Ωστόσο, για εμάς που τον γνωρίζαμε προσωπικά, το πιο σημαντικό στοιχείο του Παντελή ήταν ο χαρακτήρας του. Ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος, που πρόσφερε βοήθεια και στήριξη σε πολύ κόσμο, πάντα με ειλικρίνεια και χωρίς προβολή.

Δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά και ένας σπουδαίος άνθρωπος.

Η σύντομη πορεία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και θα παραμείνει ζωντανή για πάντα» είπαν χαρακτηριστικά.

Ο χρόνος πέρασε, οι συνθήκες άλλαξαν, όμως η παρουσία του Παντελή Παντελίδη παραμένει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του, τις μνήμες των θαυμαστών του και τη συνεχιζόμενη επιρροή του στη λαϊκή μουσική σκηνή. Η ιστορία του λειτουργεί ταυτόχρονα ως παράδειγμα ονείρου που έγινε πραγματικότητα και ως υπενθύμιση της εύθραυστης φύσης της επιτυχίας και της ζωής. Δέκα χρόνια μετά, ο Παντελής δεν αποτελεί απλώς μια ανάμνηση, αλλά ένα πολιτισμικό φαινόμενο που συνεχίζει να ενώνει γενιές ακροατών, αποδεικνύοντας ότι τα τραγούδια που γράφονται με αλήθεια δύσκολα σβήνουν από τον χρόνο.