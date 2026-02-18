Η Εύη Βατίδου καταγγέλει την τοποθέτηση πυλώνων του ΔΕΔΔΗΕ μπροστά από το σπίτι της στη Μύκονο

Την τοποθέτηση τεράστιων πυλώνων του ΔΕΔΔΗΕ μπροστά από το σπίτι των παιδιών της στη Μύκονο κατήγγειλε η Εύη Βατίδου.

Το Mykonos Live TV κατέγραψε πλάνα με τις 25μετρες κολώνες που τοποθετήθηκαν στην περιοχή Αλεόμανδρα της Μυκόνου προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Εύης Βατίδου, η οποία κάνει λόγο για μία κίνηση που έγινε χωρίς ενημέρωση ή συναίνεση των ιδιοκτητών, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ρημαγμό» της περιοχής.

Η ίδια τονίζει στο Mykonos Live TV ότι ο δρόμος όπου τοποθετήθηκαν οι κολώνες είναι ιδιωτικός και δημιουργήθηκε πριν από είκοσι χρόνια. «Εμείς έχουμε έναν ιδιωτικό δρόμο που ανοίξαμε πριν από είκοσι χρόνια μαζί με τον Αλέξη Κούγια και τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες, και βάσει συμβολαίου έχουμε το δικαίωμα πρόσβασης στα σπίτια. Ο δρόμος είναι ιδιωτικός και ανήκει σε εμάς και στους υπόλοιπους της γειτονιάς». Όπως εξηγεί, μέχρι σήμερα η ηλεκτροδότηση γινόταν μέσω ιδιωτικού υποσταθμού, χωρίς εναέριες εγκαταστάσεις. «Εμείς πάντοτε είχαμε ρεύμα από δικό μας μικρό υποσταθμό, χωρίς κολώνες ή υπαίθριες εγκαταστάσεις στον δρόμο. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε ότι χρειάζεται να τοποθετηθούν κολώνες στον δρόμο, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή ηλεκτροδότηση όλων των σπιτιών».

«Πήγαν νύχτα και έβαλαν τις κολώνες»

Η Εύη Βατίδου περιγράφει αιφνιδιαστική παρέμβαση. «Πήγαν στο δρόμο μας νύχτα και έβαλαν τις κολώνες. Όταν το είδαμε, καλέσαμε την αστυνομία, το Δήμο, τον ΔΕΔΔΗΕ, τους προϊσταμένους και ζητήσαμε να μας δείξουν όλες τις απαραίτητες άδειες, του ΔΕΔΔΗΕ, της εκσκαφής, της τοποθέτησης, ολόκληρη τη διαδικασία». Όπως αναφέρει, παρά τις οχλήσεις και την εμπλοκή δικηγόρων, δεν έχουν προσκομιστεί έγγραφα. «Η αστυνομία μας απάντησε ότι υπάρχει το χαρτί, αλλά δεν το έχουν, κι εμείς ψάχνουμε μέχρι σήμερα. Έχουμε βάλει τρεις, τέσσερις δικηγόρους, αλλά κανένα έγγραφο δεν μας δίνεται».

Οι 25μετροι πυλώνες και το αισθητικό ζήτημα

Το βασικό πρόβλημα, όπως επισημαίνει, είναι η αλλοίωση του τοπίου. «Το βασικό πρόβλημα είναι καθαρά αισθητικό. Οι τεράστιες κολώνες έχουν τοποθετηθεί πάνω στις μάντρες μας και έχουν δημιουργήσει τεράστιο αισθητικό πρόβλημα, ενώ οι θέσεις τους επιλέχθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ χωρίς να μας ενημερώσουν ή να ζητήσουν τη συναίνεση των ιδιοκτητών», σημειώνει η Εύη Βατίδου.

Η Εύη Βατίδου ζητά διαφάνεια και έγγραφα

Η ίδια επιμένει ότι χωρίς επίσημη τεκμηρίωση δεν μπορεί να κινηθεί νομικά: «Καταρχάς, για να κινηθεί οποιαδήποτε νομική διαδικασία, χρειάζονται έγγραφα. Πρέπει να αμφισβητηθούν οι νόμιμες άδειες, αν δηλαδή ο ΔΕΔΔΗΕ ισχυρίζεται ότι έχει δικαίωμα βάσει κάποιου νόμου να τοποθετήσει τις κολώνες». Και καταλήγει: «Μέχρι σήμερα, δεν μας έχουν δώσει κανένα έγγραφο, ενώ συνεχίζουν ανενόχλητοι να στήνουν τεράστιες, βιομηχανικού τύπου, εικοσιπεντάμετρες κολώνες, που θίγουν αισθητικά και περιβαλλοντικά τη γειτονιά. Ζητάμε απλώς να μας δείξουν τα έγγραφα».

Μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της ίδιας, ο Χρίστος Κούγιας ξέσπασε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του.

