Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αν ονομάσω αγάπη αυτό που ζούσα, έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου»

Συνέντευξη παραχώρησε η Εύη Βατίδου στον δημοσιογράφο, Κώστα Μιναρετζή.

Η πρώην παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, μίλησε για τον γάμο της με τον Αλέξη Κούγια, αλλά και για τα δύο παιδιά τους, Χρήστο Κούγια και Μάιρα Κούγια.

«Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να μου αλλάξουν τη δήλωση που έκανα, ότι ο Αλέξης Κούγιας δεν με αγάπησε ποτέ. Είναι προσωπικό βίωμα, δεν έχει σημασία αν κάνει σε κάποιον εντύπωση. Δεν μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι αυτό ήταν αγάπη ενός άντρα προς μια γυναίκα. Μπορώ να διδάξω στα παιδιά μου ότι ο πατέρας αγάπησε τα παιδιά του, αλλά δεν μπορώ να πω στην κόρη μου ότι αυτός ο άνθρωπος με αγάπησε», είπε αρχικά η Εύη Βατίδου.

Και συνέχισε: «Αν πω ότι αυτός άνθρωπος φέρθηκε με αγάπη στη σχέση που είχε μαζί μου, θα έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου αλλά και την κοινωνία. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος».

Ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας παντρεύτηκε την Εύη Βατίδου στις 24 Ιανουαρίου 2001. Ο γάμος τους κράτησε περίπου έξι με επτά χρόνια και τελικά χώρισαν και διαζεύχθηκαν τον Οκτώβριο του 2007.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριου του 2025 σε ηλικία 74 ετών.