«Ράβε-ξήλωνε» η απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Ποια εκπομπή αλλάζει ώρα

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν αποδεικνύεται δύσκολη πίστα για την ψυχαγωγία του ΣΚΑΪ. Ειδικά, η μεσημεριανή και η απογευματινή ζώνη «ταλαιπωρούν» ιδιαίτερα τους ιθύνοντες που προσπαθούν να «σώσουν» ό,τι μπορούν.

Αυτή τη φορά, δύο μόλις ημέρες μετά την πρεμιέρα του νέου game show «Beat my guest», το κανάλι προχωρά σε αλλαγή προγράμματος. Το τηλεπαιχνίδι μετακινείται από τις 18.30 στις 16.30, παίρνοντας πλέον το lead in από τον Κώστα Τσουρό και το μαγκαζίνο «Το’χουμε». Η πορεία των δύο πρώτων επεισοδίων και τα μονοψήφια ποσοστά οδηγούν στην εν λόγω εξέλιξη.

Στις 17.45 θα ακολουθεί ελληνική ταινία, στη συνέχεια θα προβάλλεται η σατιρική εκπομπή «Διαχωρίζω τη θέση μου» και μετά το δελτίο ειδήσεων. Για την ιστορία, από την περασμένη Δευτέρα, ο Κώστας Τσουρός ρίχνεται στην αρένα με μία εκπομπή μόλις μιας ώρας, ενώ κανείς δεν ξεχνά και την πρόωρη λήξη της συνεργασίας του σταθμού με την Τατιάνα Στεφανίδου στο ξεκίνημα της χρονιάς.