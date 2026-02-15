Χρήστος Δάντης: «Μεγάλωσα με μία μάνα που είχε υποστεί κακοποίηση, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο»

Ο Χρήστος Δάντης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» μιλώντας για την πορεία του, τον έρωτα και τη μουσική. Ο καλλιτέχνης αναφερόμενος στις σχέσεις εξομολογήθηκε πως η μητέρα του δέχονταν κακοποίηση.

«Και την στιγμή που νιώθεις ερωτευμένος, δεν ξέρεις αν είσαι ερωτευμένος. Πρέπει να περάσει ο χρόνος και να περάσει πολλά δεινά ο έρωτας για να σου δώσει την απάντηση. Έχω ζήσει την κακοποίηση μέσα στην οικογένειά μου. Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο και είναι ό,τι χειρότερο», ανέφερε ο Χρήστος Δάντης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις αλλαγές στο στυλ και στην εικόνα του:

«Πήρα χαμπάρι ότι ίσως να αποτελούσα ερωτικό σύμβουλο για τις γυναίκες εκείνη την εποχή και έστριψα δρόμο αμέσως. Δηλαδή προσπαθούσα, εσκεμμένα, να ασχημαίνω ακόμα και την ώρα που κάνω playback σε ένα βίντεο κλιπ..

Να αγριεύω. Γιατί ήθελα να χαμπαριάσουν ότι είμαι μουσικός και με ενδιαφέρει η μουσική. Η τραγουδιστική μου ικανότητα, η μουσική μου ικανότητα και η εκτελεστική οπότε δεν μ’ άρεσε αυτό το πράγμα που συνέβαινε στις αρχές μου. Που μου έσκιζαν ρούχα και τα λοιπά. Δεν μ’ άρεσε καθόλου», είπε ο Χρήστος Δάντης.

«Δεν ήθελα να ‘μαι bimbo, δεν μ’ άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αλλιώς και είναι και προσβλητικό, γιατί λες “η συγκεκριμένη θα μου την έπεφτε αν δεν ήμουν αυτό που ήμουν;”. Και σε πιάνει ο εγωισμός σου, “όχι, ευχαριστώ δεν θα πάρω”. Δεν το σκέφτεσαι έτσι», είπε ο Χρήστος Δάντης καλεσμένος στο Action 24.