Ζάκυνθος: Νέο τροχαίο με γουρούνα για νεαρό τουρίστα

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η περίοδος των τροχαίων ατυχημάτων με τετράτροχες μοτοσικλέτες («γουρούνες») στη Ζάκυνθο.

Σοβαρό ατύχημα είχε Βρετανός με γουρούνα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στιο νησί της Ζακύνθου. Ο νεαρός Βρετανός υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του στο «Αττικό» Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με την Ημέρα της Ζακύνθου.

Την ίδια στιγμή, δύο ακόμη σοβαρά ατυχήματα με παρόμοια οχήματα έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο νησί.

Στη μία περίπτωση, Ολλανδός τουρίστας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρά το γεγονός ότι έχει αποσωληνωθεί. Σε άλλο περιστατικό, Βρετανός υπήκοος τραυματίστηκε επίσης σοβαρά και παραμένει διασωληνωμένος.