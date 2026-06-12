Πόλο γυναικών: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, νίκησε στα πέναλτι την Φερεντσβάρος
Οι «ερυθρόλευκες» με ψυχή γύρισαν ένα ματς που έμοιαζε να… γλιστρά απ’ τα χέρια τους, πήγαν στα πέναλτι και εκεί κατέκτησαν το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League!
Για τέταρτη φορά στην ιστορία της, η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης! Οι «ερυθρόλευκες» με κατάθεση ψυχής στον τελικό του Final-4 του Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα, επικράτησαν της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Κατακτώντας το σπουδαίο τρόπαιο.
Η ελληνική ομάδα βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο, καθώς η ομάδα της Ουγγαρίας είχε προβάδισμα 14-12 στο τελευταίο τρίλεπτο του ματς. Με γκολ της Σάντα στα 13 δευτερόλεπτα ήρθε η ισοφάριση στο 14-14.
Έτσι το τρόπαιο κρίθηκε στα πέναλτι. Εκεί η εκπληκτική Φαν ντεν Ντόμπελστιν απέκρουσε τρία πέναλτι της Φερεντσβάρος! Οι αθλήτριες του Ολυμπιακού ευστόχησαν και έτσι διαμορφώθηκε το 17-14 για την θριαμβευτική κατάκτηση του τροπαίου.