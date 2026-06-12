Πόλο γυναικών: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, νίκησε στα πέναλτι την Φερεντσβάρος

Για τέταρτη φορά στην ιστορία της, η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης! Οι «ερυθρόλευκες» με κατάθεση ψυχής στον τελικό του Final-4 του Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα, επικράτησαν της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Κατακτώντας το σπουδαίο τρόπαιο.

Η ελληνική ομάδα βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο, καθώς η ομάδα της Ουγγαρίας είχε προβάδισμα 14-12 στο τελευταίο τρίλεπτο του ματς. Με γκολ της Σάντα στα 13 δευτερόλεπτα ήρθε η ισοφάριση στο 14-14.

Έτσι το τρόπαιο κρίθηκε στα πέναλτι. Εκεί η εκπληκτική Φαν ντεν Ντόμπελστιν απέκρουσε τρία πέναλτι της Φερεντσβάρος! Οι αθλήτριες του Ολυμπιακού ευστόχησαν και έτσι διαμορφώθηκε το 17-14 για την θριαμβευτική κατάκτηση του τροπαίου.