Μητέρα έπεσε σε βαθιά τρύπα έξω από νηπιαγωγείο στο Ρέθυμνο

Το μεσημέρι και ενώ βρίσκονταν απ’ έξω γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους συνέβη ένα ατύχημα με μητέρα που ήταν στο σημείο.

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