Μητέρα έπεσε σε βαθιά τρύπα έξω από νηπιαγωγείο στο Ρέθυμνο
Ένα σοβαρό περιστατικό που από καθαρή τύχη δεν εκτυλίχθηκε σε κάτι πιο σοβαρό, εξελίχθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου στο Ατσιπόπουλο έξω από το 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.
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Το μεσημέρι και ενώ βρίσκονταν απ’ έξω γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους συνέβη ένα ατύχημα με μητέρα που ήταν στο σημείο.
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