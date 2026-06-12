Live - Μουντιάλ: Ο Καναδάς ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Λάριν
Ο επιθετικός της Σαουθάμπτον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Βοσνίας
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Ο Λάριν ισοφάρισε σε 1-1 για τον Καναδά ενάντια στη Βοσνία λίγο αφότου μπήκε στο ματς.
Ο επιθετικός της Σαουθάμπτον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Βοσνίας με σουτ που κόντραρε μετά από πάσα του Ντέιβιντ και έφερε την ομάδα του μία ανάσα από τον πρώτο της βαθμό σε Μουντιάλ στο 78ο λεπτό του αγώνα.
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Live - Μουντιάλ: Ο Καναδάς ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Λάριν
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