ΕΝΦΙΑ 2026: Παράταση μη καταβολής για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

Αφορά στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

ΕΝΦΙΑ 2026: Παράταση μη καταβολής για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Παρατείνεται για το 2026 η απαλλαγή από την καταβολή ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
  • Οι πολίτες που έχουν λάβει χρεωστικά εκκαθαριστικά δεν χρειάζεται να προβούν σε ενέργειες, καθώς η απαλλαγή θα εφαρμοστεί με νέα εκκαθάριση εντός Απριλίου.
  • Η απαλλαγή αφορά ακίνητα σε περιοχές της Κορινθίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Ευβοίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης που επλήγησαν από πυρκαγιές, σεισμούς ή κατολισθήσεις.
Snapshot powered by AI

Παρατείνεται και για το έτος 2026 η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Οι πολίτες που ενδεχομένως έχουν λάβει χρεωστικά εκκαθαριστικά δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς η προβλεπόμενη απαλλαγή θα αποτυπωθεί με νέα εκκαθάριση που θα γίνει εντός του Απριλίου.
Τυχόν ποσά που θα καταβληθούν και αφορούν τα απαλλασσόμενα από τον φόρο ακίνητα θα συμψηφισθούν ή θα επιστραφούν στους δικαιούχους άμεσα με την ολοκλήρωση της νέας εκκαθάρισης.

Η απαλλαγή για το έτος 2026 αφορά τις ακόλουθες περιοχές:

-Ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και της 24ης Ιουλίου 2018.

-Ακίνητα που βρίσκονται εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την υπ αρ. 4012/86/25.9.1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας (Δ 1109) και ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/15.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου Νομού Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την 4012/86/25.9.1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας (Δ 1109), για λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του οικισμού που προκλήθηκαν από τα κατολισθιτικά φαινόμενα της 10ης Ιουνίου 2017 στο Ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ» (Δ 190).

Τα ακίνητα αυτά απεικονίζονται και περιγράφονται στον από Ιούλιο 2018 κτηματολογικό πίνακα του εν λόγω οικισμού και στο από Φεβρουάριο 2018 Κτηματολογικό Διάγραμμα, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ανωτέρω απόφαση απαλλοτρίωσης. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ακόλουθων οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 προεδρικού διατάγματος (Δ 1075): Κοινότητας Πεπονιάς, Κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της Κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της Κοινότητας Τραπεζίτσας και Κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και βάσει της υπ αρ. 9439/3335/6.4.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας «Μεταφορά των οικισμών Καλαμιτσίου, Καλοχίου και Μεσόλακκα Νομού Γρεβενών» (Δ` 238)

-Ακίνητα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021 μέχρι και την 13η Αυγούστου 2021.


-Κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που βρίσκονται στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.

-Κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη.

Επισημαίνεται ότι για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και της 24ης Ιουλίου 2018, η απαλλαγή έχει ήδη επεκταθεί και για το έτος 2026 με την παρ. 3 του άρθρου 129 του ν.5264/2025

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
