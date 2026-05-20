Μυρωδιά στα νότια προάστια: Τα τέσσερα διαφορετικά σενάρια πορείας των αερίων μαζών

«Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια», επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος

Μάνος Χατζηγιάννης

Αδιευκρίνιστη παραμένει η αιτία της διασποράς της έντονης οσμής χθες στα νότια προάστια της Αττικής.

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ανέφερε δύο σενάρια μιλώντας στον ΣΚΑΙ:

«Προέρχεται από τη θάλασσα. Δύο σενάρια: Το ένα, πιο πιθανό, η περιοχή που είναι η πηγή είναι στο τρίγωνο Αίγινα, Σαλαμίνα, Πέραμα. Με δύο πιθανές πηγές. Η μία είναι η επισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας – Περάματος, ο δίαυλος. Η διαδικασία κατασκευής ή επισκευής τμημάτων πλοίων μπορεί να δώσει τα χημικά που μύρισαν.

Το δεύτερο σενάριο είναι ανοιχτά από την Αίγινα να είναι αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο που καθάρισε τις δεξαμανές του».

«Πέρυσι περίπου την ίδια περίοδο είχαμε παρόμοιο πρόβλημα. Τρέξαμε τα μοντέλα τα μετεωρολογικά προς τα πίσω και είναι στην ίδια περιοχή. Υπάρχει εποχικότητα. Θεωρώ ότι οι ουσίες αυτές είναι ιχνηλάτες που βάζουμε τους υδρογονάνθρακάς για να αποφεύγουμε διαρροές. Δεν έχουν έντονη τοξικότητα εκτός από το κομμάτι της νευροτοξικότητας».

Σταύρος Παπασταύρου: «Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου»

«Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια», επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη στον AΝΤ1, απαντώντας σε ερώτηση για την οσμή που κάλυψε χθες περιοχές της Αττικής. «Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι», πρόσθεσε.

Τι αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς

Αναλυτικά αναφέρει:

Αρχικά παρουσιάζονται ευκρινέστερα τα τέσσερα διαφορετικά σενάρια πορείας των αερίων μαζών, τόσο στα 10 όσο και στα 100 μέτρα, για τη Νέα Σμύρνη και το κέντρο της Αθήνας.

Οι πολλές τροχιές δεν αποτελούν αντίφαση. Το μοντέλο δοκιμάζει μικρές μεταβολές στο αρχικό σημείο και στο πεδίο του ανέμου, ώστε να αποτυπώσει την αβεβαιότητα της ροής. Όσο περισσότερο ανοίγουν οι γραμμές προς τα πίσω, τόσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα ως προς την ακριβή προέλευση της αέριας μάζας.

-Οι τροχιές διαβάζονται ανάποδα στον χρόνο: το άστρο δείχνει το σημείο άφιξης, ενώ οι γραμμές δείχνουν πού βρισκόταν ο αέρας τις προηγούμενες ώρες. Η επικρατέστερη ένδειξη είναι μεταφορά από νότιο έως νοτιοανατολικό τομέα, δηλαδή από Σαρωνικό, παραλιακή ζώνη και νότια/νοτιοανατολική Αττική. Ωστόσο, κάποιες τροχιές δείχνουν και δυτική ή βορειοδυτική συνιστώσα, η οποία δεν πρέπει να αγνοηθεί.

-Συνεπώς, δεν μπορούμε να αποδώσουμε με βεβαιότητα την οσμή σε συγκεκριμένη πηγή. Οι τροχιές δείχνουν πιθανές διαδρομές αερίων μαζών και αποτελούν σημαντικό υπόβαθρο για το πού πρέπει να στραφούν οι περαιτέρω έρευνες.

