Κάτι ανησυχητικό συμβαίνει κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό - Οι επιστήμονες μιλούν με επιφύλαξη

Snapshot Μια τεράστια τεκτονική πλάκα κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, η Juan de Fuca, διαλύεται σταδιακά, διαδικασία που παρακολουθείται με σεισμικές μεθόδους ακριβείας.

Η διάλυση της πλάκας δημιουργεί μεγάλες ρωγμές και αλλαγές στη σεισμική δραστηριότητα, που ενδέχεται να επηρεάσουν μελλοντικούς σεισμούς και την κατανομή της σεισμικής ενέργειας στην περιοχή Cascadia.

Η ζώνη καταβύθισης της περιοχής Cascadia, γνωστή για τον κίνδυνο μεγασεισμών και τσουνάμι, δείχνει σημάδια αποσύνθεσης που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη συμπεριφορά της στο μακροπρόθεσμο μέλλον.

Η διάλυση ζωνών καταβύθισης σχετίζεται με τη γεωλογική ανακύκλωση της Γης και μπορεί να επηρεάσει την κίνηση των ηπείρων, τη μορφολογία των ωκεανών και τη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα σε βάθος εκατομμυρίων ετών.

Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται πολύ αργά και δεν προβλέπεται δραματική αλλαγή σε ανθρώπινη κλίμακα χρόνου, αλλά επιβεβαιώνει ότι η Γη είναι ένας δυναμικός και συνεχώς μεταβαλλόμενος πλανήτης.

Μια διαδικασία εξελίσσεται κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό που οι επιστήμονες δεν είχαν ξαναδεί τόσο καθαρά. Μια τεράστια τεκτονική πλάκα αρχίζει να διαλύεται και οι ειδικοί λένε ότι κάποια μέρα ίσως αλλάξει το σχήμα των ωκεανών, τη συμπεριφορά των σεισμών και ακόμη και των ίδιων των ηπείρων.

Η Γη κάτω από τα πόδια μας ίσως να μην είναι τόσο σταθερή όσο πιστεύαμε επί γενιές. Τώρα, επιστήμονες έκαναν μια εντυπωσιακή και κάπως τρομακτική ανακάλυψη: βαθιά κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, μια γιγαντιαία τεκτονική πλάκα κυριολεκτικά σχίζεται στα δύο. Και παρότι η διαδικασία εξελίσσεται εξαιρετικά αργά, πρόκειται για ένα φαινόμενο που στο μακρινό μέλλον θα μπορούσε να αλλάξει το πρόσωπο ολόκληρου του πλανήτη.

Ερευνητές από πανεπιστήμια και επιστημονικά ιδρύματα της Βόρειας Αμερικής παρακολουθούν εδώ και καιρό μια περιοχή ανοιχτά του νησιού Βανκούβερ, στην περιοχή Cascadia, όπου οι πλάκες Juan de Fuca και Explorer βυθίζονται αργά κάτω από τη βορειοαμερικανική πλάκα. Εκεί ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει κάτι που οι επιστήμονες δεν είχαν παρατηρήσει ποτέ με τέτοια σαφήνεια: ο αργός «θάνατος» μιας ζώνης καταβύθισης, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances.

Οι ζώνες καταβύθισης αποτελούν από τους ισχυρότερους γεωλογικούς μηχανισμούς της Γης. Δημιουργούνται όταν μία τεκτονική πλάκα γλιστρά κάτω από μια άλλη. Αυτές οι διεργασίες σχηματίζουν ηπείρους, προκαλούν γιγαντιαίους σεισμούς, τσουνάμι και ηφαιστειακές εκρήξεις. Ωστόσο, ακόμη κι αυτές οι διαδικασίες δεν διαρκούν για πάντα.

Γιγαντιαία ρήγματα κάτω από τον ωκεανό ανησυχούν τους επιστήμονες

Η ομάδα του Brandon Shuck από το Louisiana State University χρησιμοποίησε μια ειδική μέθοδο σεισμικής απεικόνισης, παρόμοια με τον υπέρηχο που χρησιμοποιείται στο ανθρώπινο σώμα. Το ερευνητικό πλοίο Marcus G. Langseth έστειλε ηχητικά κύματα βαθιά κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα και, με τη βοήθεια ενός δικτύου αισθητήρων μήκους 15 χιλιομέτρων, οι επιστήμονες δημιούργησαν έναν λεπτομερή χάρτη ρωγμών και καταγμάτων κάτω από τον ωκεανό.

Τότε ήρθε και η μεγάλη έκπληξη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η πλάκα Juan de Fuca δεν βυθίζεται απλώς μέσα στον μανδύα της Γης, αλλά κυριολεκτικά διαλύεται. Σε ορισμένα σημεία έχει βυθιστεί περίπου πέντε χιλιόμετρα, ενώ έχουν σχηματιστεί τεράστιες ρωγμές μήκους δεκάδων χιλιομέτρων. Ο Brandon Shuck παρομοίασε τη διαδικασία με ένα τρένο που εκτροχιάζεται αργά, βαγόνι-βαγόνι. Όπως εξηγεί, δεν πρόκειται για μία ξαφνική κατάρρευση, αλλά για σταδιακή αποσύνθεση διαφορετικών τμημάτων της πλάκας. Κάποια κομμάτια πιθανότατα έχουν ήδη αποκοπεί πλήρως.

Τα στοιχεία από τους σεισμούς ενισχύουν αυτή την εικόνα. Ενώ ορισμένες περιοχές παραμένουν έντονα ενεργές, άλλες εμφανίζονται παράξενα «σιωπηλές». Αυτή η απουσία σεισμικής δραστηριότητας ίσως σημαίνει ότι τμήματα των πετρωμάτων έχουν ήδη αποκολληθεί και η πίεση μεταξύ τους έχει εκτονωθεί.

Όμως εδώ ακριβώς ξεκινούν και οι πρώτες ανησυχίες των επιστημόνων. Αν οι ρωγμές συνεχίσουν να επεκτείνονται, θα μπορούσε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο διαχέεται η σεισμική ενέργεια στην περιοχή. Με απλά λόγια, μελλοντικοί σεισμοί ίσως ακολουθήσουν διαφορετική πορεία, γίνουν ισχυρότεροι σε συγκεκριμένα σημεία ή επηρεάσουν περιοχές που σήμερα θεωρούνται σχετικά ασφαλείς.

Η περιοχή Cascadia θεωρείται ήδη μία από τις πιο επικίνδυνες σεισμικά ζώνες στον κόσμο. Οι ειδικοί εδώ και χρόνια προειδοποιούν για το ενδεχόμενο ενός λεγόμενου «μεγασεισμού», ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει γιγαντιαίο τσουνάμι στις ακτές της Βόρειας Αμερικής. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι νέες ρωγμές δεν αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο προς το παρόν, όμως ενδέχεται να αλλάξουν τη συμπεριφορά ολόκληρης της ζώνης καταβύθισης στο μέλλον.

Οι ωκεανοί μπορούν να εξαφανιστούν και νέες ήπειροι να σχηματιστούν

Το όλο φαινόμενο μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικής καταστροφής, όμως οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι αυτές οι αλλαγές εξελίσσονται σε βάθος εκατομμυρίων ετών. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικές διεργασίες. Αν οι ζώνες καταβύθισης λειτουργούσαν για πάντα, οι ήπειροι θα συνέχιζαν να συγκρούονται, οι ωκεανοί θα εξαφανίζονταν σταδιακά και η Γη θα είχε εντελώς διαφορετική μορφή από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα.

Οι ζώνες καταβύθισης λειτουργούν σαν ένα τεράστιο σύστημα ανακύκλωσης του πλανήτη. Παλιά τμήματα του ωκεάνιου φλοιού βυθίζονται βαθιά στο εσωτερικό της Γης, επιτρέποντας στον πλανήτη να αλλάζει συνεχώς μορφή. Αν όμως ορισμένα από αυτά τα συστήματα αρχίσουν να «πεθαίνουν», τότε ίσως επηρεαστεί η κίνηση των ηπείρων, ο σχηματισμός νέων οροσειρών και η κατανομή των ωκεανών σε βάθος γεωλογικού χρόνου.

Οι νέες ανακαλύψεις βοηθούν επίσης τους επιστήμονες να εξηγήσουν παλαιότερα γεωλογικά μυστήρια. Για παράδειγμα, στα ανοικτά της Baja California υπάρχουν θραύσματα αρχαίων μικροπλακών, τα οποία πιθανότατα αποτελούν απομεινάρια αντίστοιχων ζωνών καταβύθισης που διαλύθηκαν στο μακρινό παρελθόν.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ακόμη ότι παρόμοιες διαδικασίες μπορεί να συνδέονται και με περιόδους αυξημένης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Καθώς οι πλάκες σπάζουν και οι πιέσεις αλλάζουν βαθιά κάτω από την επιφάνεια, το μάγμα μπορεί να ανεβαίνει ευκολότερα προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες περιοχές ίσως βρεθούν αντιμέτωπες με συχνότερες ηφαιστειακές εκρήξεις ή ισχυρότερους σεισμούς στο μέλλον.

Ωστόσο, τίποτα δραματικό δεν αναμένεται να συμβεί σε ανθρώπινη χρονική κλίμακα. Η πλήρης διάλυση της ζώνης καταβύθισης θα χρειαστεί εκατομμύρια χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η νέα έρευνα υπενθυμίζει ένα συναρπαστικό αλλά και ανησυχητικό γεγονός: ο πλανήτης κάτω από τα πόδια μας δεν είναι σταθερός και αμετάβλητος. Η Γη είναι ένας «ζωντανός» κόσμος, γεμάτος τεράστιες δυνάμεις που μεταμορφώνουν διαρκώς τις ηπείρους, τους ωκεανούς και την ίδια την επιφάνεια του πλανήτη. Και αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά, οι επιστήμονες παρακολουθούν έναν από τους ισχυρότερους μηχανισμούς της Γης να αρχίζει αργά να διαλύεται.