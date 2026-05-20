Μαλδίβες: Το «φαινόμενο Venturi» που μπορεί να προκάλεσε τον θάνατο των πέντε Ιταλών δυτών

Ανασύρθηκαν και οι πέντε σοροί των Ιταλών - Παρασύρθηκαν, δεν μπόρεσαν να κολυμπήσουν και ξέμειναν από αέρα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μαλδίβες: Το «φαινόμενο Venturi» που μπορεί να προκάλεσε τον θάνατο των πέντε Ιταλών δυτών
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι πέντε Ιταλοί δύτες πνίγηκαν στις Μαλδίβες αφού παρασύρθηκαν από ισχυρά υποβρύχια ρεύματα και ξέμειναν από οξυγόνο προσπαθώντας να επιστρέψουν.
  • Επίλεκτη ομάδα ανέσυρε τα πτώματα των πέντε θυμάτων από το σπήλαιο Thinwana Kandu, γνωστό ως «σπηλιά των καρχαριών».
  • Οι δύτες ήταν έμπειροι, αλλά πιθανότατα παγιδεύτηκαν λόγω ενός φαινομένου Venturi που δημιούργησε ισχυρό ρεύμα στην είσοδο του σπηλαίου.
  • Τρεις Φινλανδοί δύτες παρέδωσαν στις αρχές τις κάμερες των θυμάτων, οι οποίες αναμένεται να βοηθήσουν στην έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
  • Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η αναρρόφηση από το φαινόμενο Venturi προκάλεσε την παγίδευσή τους και την εξάντληση του αέρα, οδηγώντας στον πνιγμό.
Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία που σημειώθηκε στις Μαλδίβες, όταν πέντε Ιταλοί δύτες πνίγηκαν, ενώ είχαν πάει για κατάδυση στο σπήλαιο Thinwana Kandu, γνωστό και ως «σπηλιά των καρχαριών».

Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύτες ενδεχομένως να παρασύρθηκαν από ρεύματα και να ξέμειναν από οξυγόνο στην προσπάθειά τους να κολυμπήσουν προς τα πίσω.

Παράλληλα, επίλεκτη ομάδα δυτών έχει ανασύρει και τα πέντε πτώματα που ήταν παγιδευμένα στο σπήλαιο. Πρώτος είχε εντοπιστεί ο έμπειρος εκπαιδευτής καταδύσεων Gianluca Benedetti, ο οποίος ήταν και καπετάνιος του σκάφους με το οποίο μεταφέρθηκαν εκεί. Οι δύτες που πραγματοποιήσαν την επιχείρηση ανάσυρσης, εντόπισαν πλέον και τη Monica Montefalcone, την κόρη της Giorgia Sommacal, τη Muriel Oddenino και τον Federico Gualtieri.

Οι πέντε Ιταλοί ήταν όλοι πολύ έμπειροι στις καταδύσεις και η εξαφάνισή τους είχε προκαλέσει αρκετά ερωτηματικά. Το πιθανότερο σενάριο, όμως, φαίνεται πως είναι αυτό που αναφέρει ότι παρασύρθηκαν στη σπηλιά και εγκλωβίστηκαν.

Οι τρεις Φινλανδοί δύτες που ανέσυραν τις σορούς παρέδωσαν επίσης στις τοπικές αρχές κάμερες GoPro που ανήκαν στους Ιταλούς και πιθανότατα έχουν καταγράψει βασικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τους ερευνητές να καταλάβουν τι συνέβη.

Το «φαινόμενο Venturi» που ενδεχομένως ευθύνεται για τον θάνατό τους

Ο Alfonso Bolognini, πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Υποβρύχιας και Υπερβαρικής Ιατρικής, δήλωσε στο ιταλικό μέσο ενημέρωσης Adnkronos ότι μπορεί να εγκλωβίστηκαν στη σπηλιά και ότι μπορεί να τους παρέσυρε ένα πολύ ισχυρό ρεύμα που προκλήθηκε από τη μοναδική είσοδο του χώρου.

Το στενό μονοπάτι του σπηλαίου μπορεί να δημιούργησε ένα «φαινόμενο Venturi» όπου το υγρό πρέπει να επιταχύνει για να διατηρήσει μια σταθερή ροή, προκαλώντας πτώση πίεσης και δημιουργώντας ένα κενό.

Ο Bolognini είπε ότι κατέληξε σε αυτή την υπόθεση αφού έμαθε για τις συνθήκες που επικρατούσαν κάτω από το νερό από τους ειδικούς δύτες της DAN Europe. «Αρχικά έστειλαν ένα ROV (τηλεχειριζόμενο όχημα) στην είσοδο του σπηλαίου. Δεν μπορούσαν να το βάλουν λόγω των πολύ ισχυρών ρευμάτων, οπότε έπρεπε να πάνε εκεί οι ίδιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με βάση ένα διάγραμμα του σπηλαίου που του έστειλαν οι δύτες, ο Bolognini πιστεύει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα «τρομερό» φαινόμενο Venturi. «Δύο πράγματα θα μπορούσαν να έχουν συμβεί μετά την αναρρόφηση», εξηγεί και προσθέτει: «Είτε όλοι παρασύρθηκαν, είτε ο ένας παρασύρθηκε και οι άλλοι επιχείρησαν διάσωση».

«Στην απεγνωσμένη αναζήτησή τους για διέξοδο, πιθανότατα έμειναν και από αέρα. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, μια αρκετά αξιόπιστη αναπαράσταση του τι συνέβη», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:47ΕΛΛΑΔΑ

Μυρωδιά στα νότια προάστια: Τα τέσσερα διαφορετικά σενάρια πορείας των αερίων μαζών - Η ανάλυση Κολυδά

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα: Τον Ιούνιο θα λάβουν οι δικαιούχοι τα 150 ευρώ ανά παιδί

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Ζαχάρω: Συναγερμός για πυρκαγιά σε σπίτι ηλικιωμένων

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Το «φαινόμενο Venturi» που μπορεί να προκάλεσε τον θάνατο των πέντε Ιταλών δυτών

13:33WHAT THE FACT

Κάτι ανησυχητικό συμβαίνει κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό - Οι επιστήμονες μιλούν με επιφύλαξη

13:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Ελεύθερος υπό όρους ο 44χρονος οδηγός του δυστυχήματος με θύματα μητέρα και κόρη

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Η Πολεμική Αεροπορία «ανοίγει τα φτερά της» στο Ηράκλειο: Γίνε πιλότος για μία μέρα σε F-16 και F-35

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Απαγορευτικό για ανεμογεννήτριες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και σε υψόμετρα άνω των 1200 m

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης για δημοτική αρχή Ηρακλείου: Δεν αρκεί η άρνηση χώρων προσωρινής κράτησης

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Τις επόμενες ώρες επαναπατρίζονται οι Έλληνες του στολίσκου Global Sumud

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Τα 52 μέτρα που «καίνε» τον οδηγό της BMW – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Τροχαίας

12:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα Καρυστιανού: Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το παρελθόν, ούτε να κάνουμε face control σε όσους φωτογραφίζονται μαζί της

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έτρεξαν στα καταφύγια εξαιτίας εντοπισμού drone - Βίντεο

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία - Κίνα: Ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο «νόμο της ζούγκλας»

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι ΚΑΔ 2026: Πώς μπορείτε να αλλάξετε επιχείρηση στο myAADE

12:28LIFESTYLE

Emily in Paris στη Μύκονο: Η «Emily» και ο «Gabriel» στο ηλιοβασίλεμα – Συνεχίζονται τα γυρίσματα

12:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια - Από την Πράγα μέχρι τη Λισαβόνα, την Αθήνα και τη Μαδρίτη: Στην ΕΕ ο κατώτατος μισθός είναι 218 λιγότερος από ό,τι απαιτείται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

08:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο του BBC

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Τα 52 μέτρα που «καίνε» τον οδηγό της BMW – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Τροχαίας

13:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Ελεύθερος υπό όρους ο 44χρονος οδηγός του δυστυχήματος με θύματα μητέρα και κόρη

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

12:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια - Από την Πράγα μέχρι τη Λισαβόνα, την Αθήνα και τη Μαδρίτη: Στην ΕΕ ο κατώτατος μισθός είναι 218 λιγότερος από ό,τι απαιτείται

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

09:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεόφιλος Σεχίδης: O serial killer της Θάσου που άκουγε Τσαϊκόφσκι και τεμάχιζε την οικογένειά του

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Το «φαινόμενο Venturi» που μπορεί να προκάλεσε τον θάνατο των πέντε Ιταλών δυτών

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Απαγορευτικό για ανεμογεννήτριες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και σε υψόμετρα άνω των 1200 m

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πεντέλη: Σκοτώνουν με καραμπίνες αγριογούρουνα που κόβουν βόλτες - Ανησυχία στους κατοίκους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ