Μαλδίβες: Το «φαινόμενο Venturi» που μπορεί να προκάλεσε τον θάνατο των πέντε Ιταλών δυτών

Snapshot Οι πέντε Ιταλοί δύτες πνίγηκαν στις Μαλδίβες αφού παρασύρθηκαν από ισχυρά υποβρύχια ρεύματα και ξέμειναν από οξυγόνο προσπαθώντας να επιστρέψουν.

Επίλεκτη ομάδα ανέσυρε τα πτώματα των πέντε θυμάτων από το σπήλαιο Thinwana Kandu, γνωστό ως «σπηλιά των καρχαριών».

Οι δύτες ήταν έμπειροι, αλλά πιθανότατα παγιδεύτηκαν λόγω ενός φαινομένου Venturi που δημιούργησε ισχυρό ρεύμα στην είσοδο του σπηλαίου.

Τρεις Φινλανδοί δύτες παρέδωσαν στις αρχές τις κάμερες των θυμάτων, οι οποίες αναμένεται να βοηθήσουν στην έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η αναρρόφηση από το φαινόμενο Venturi προκάλεσε την παγίδευσή τους και την εξάντληση του αέρα, οδηγώντας στον πνιγμό.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία που σημειώθηκε στις Μαλδίβες, όταν πέντε Ιταλοί δύτες πνίγηκαν, ενώ είχαν πάει για κατάδυση στο σπήλαιο Thinwana Kandu, γνωστό και ως «σπηλιά των καρχαριών».

Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύτες ενδεχομένως να παρασύρθηκαν από ρεύματα και να ξέμειναν από οξυγόνο στην προσπάθειά τους να κολυμπήσουν προς τα πίσω.

Παράλληλα, επίλεκτη ομάδα δυτών έχει ανασύρει και τα πέντε πτώματα που ήταν παγιδευμένα στο σπήλαιο. Πρώτος είχε εντοπιστεί ο έμπειρος εκπαιδευτής καταδύσεων Gianluca Benedetti, ο οποίος ήταν και καπετάνιος του σκάφους με το οποίο μεταφέρθηκαν εκεί. Οι δύτες που πραγματοποιήσαν την επιχείρηση ανάσυρσης, εντόπισαν πλέον και τη Monica Montefalcone, την κόρη της Giorgia Sommacal, τη Muriel Oddenino και τον Federico Gualtieri.

Οι πέντε Ιταλοί ήταν όλοι πολύ έμπειροι στις καταδύσεις και η εξαφάνισή τους είχε προκαλέσει αρκετά ερωτηματικά. Το πιθανότερο σενάριο, όμως, φαίνεται πως είναι αυτό που αναφέρει ότι παρασύρθηκαν στη σπηλιά και εγκλωβίστηκαν.

Οι τρεις Φινλανδοί δύτες που ανέσυραν τις σορούς παρέδωσαν επίσης στις τοπικές αρχές κάμερες GoPro που ανήκαν στους Ιταλούς και πιθανότατα έχουν καταγράψει βασικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τους ερευνητές να καταλάβουν τι συνέβη.

Το «φαινόμενο Venturi» που ενδεχομένως ευθύνεται για τον θάνατό τους

Ο Alfonso Bolognini, πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Υποβρύχιας και Υπερβαρικής Ιατρικής, δήλωσε στο ιταλικό μέσο ενημέρωσης Adnkronos ότι μπορεί να εγκλωβίστηκαν στη σπηλιά και ότι μπορεί να τους παρέσυρε ένα πολύ ισχυρό ρεύμα που προκλήθηκε από τη μοναδική είσοδο του χώρου.

Το στενό μονοπάτι του σπηλαίου μπορεί να δημιούργησε ένα «φαινόμενο Venturi» όπου το υγρό πρέπει να επιταχύνει για να διατηρήσει μια σταθερή ροή, προκαλώντας πτώση πίεσης και δημιουργώντας ένα κενό.

Ο Bolognini είπε ότι κατέληξε σε αυτή την υπόθεση αφού έμαθε για τις συνθήκες που επικρατούσαν κάτω από το νερό από τους ειδικούς δύτες της DAN Europe. «Αρχικά έστειλαν ένα ROV (τηλεχειριζόμενο όχημα) στην είσοδο του σπηλαίου. Δεν μπορούσαν να το βάλουν λόγω των πολύ ισχυρών ρευμάτων, οπότε έπρεπε να πάνε εκεί οι ίδιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με βάση ένα διάγραμμα του σπηλαίου που του έστειλαν οι δύτες, ο Bolognini πιστεύει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα «τρομερό» φαινόμενο Venturi. «Δύο πράγματα θα μπορούσαν να έχουν συμβεί μετά την αναρρόφηση», εξηγεί και προσθέτει: «Είτε όλοι παρασύρθηκαν, είτε ο ένας παρασύρθηκε και οι άλλοι επιχείρησαν διάσωση».

«Στην απεγνωσμένη αναζήτησή τους για διέξοδο, πιθανότατα έμειναν και από αέρα. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, μια αρκετά αξιόπιστη αναπαράσταση του τι συνέβη», κατέληξε.

