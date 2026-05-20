Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στο Περού - Βίντεο από τη στιγμή που «χτυπά» ο Εγκέλαδος

Το Περού βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, γεγονός που καθιστά τους σεισμούς συχνούς στην περιοχή.

Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού στο νότιο Περού, βραδινές ώρες της Τρίτης [τοπική ώρα], τραυματίζοντας 27 άτομα και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν 20 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Πάμπα ντε Τέιτ, στην περιοχή Ίκα, με το εστιακό βάθος της δόνησης να υπολογίζεται σε 56,5 χιλιόμετρα.

Ο υπουργός Άμυνας του Περού, Αμαντέο Φλόρες, επισκέφθηκε την πόλη Ίκα, όπου πραγματοποίησε αυτοψία σε ορισμένα κατεστραμμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Σαν Λουίς Γκονζάγκα.

Οι σεισμοί είναι συχνοί στο Περού, καθώς η χώρα βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, ένα τόξο ηφαιστείων και ρήγματος που περιβάλλει τη λεκάνη του Ειρηνικού.

Βίντεο από τη στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτυπά» τη χώρα της Λατινικής Αμερικής κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας την ισχυρή σεισμική δόνηση.

