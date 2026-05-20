Ναύπακτος: Συνελήφθη 13χρονη για κλοπή κοσμήματος – Χειροπέδες και στη μητέρα της
Snapshot
- Συνελήφθη 13χρονη στη Ναύπακτο για κλοπή κοσμήματος αξίας 50 ευρώ από κατάστημα τουριστικών ειδών.
- Η μητέρα της ανήλικης συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας.
- Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αποζημιώθηκε για την αξία του κοσμήματος.
- Σε βάρος της ανήλικης σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.
Για κλοπή κοσμήματος συνελήφθη στη Ναύπακτο μία ανήλικη, ηλικίας 13 ετών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η ανήλικη το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5) αφαίρεσε από κατάστημα τουριστικών ειδών κόσμημα αξίας 50 ευρώ.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ συνελήφθη και η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Όπως έγινε γνωστό, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αποζημιώθηκε για την αξία του κοσμήματος
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
«Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, μια 13χρονη, διότι προχθές το μεσημέρι, αφαίρεσε από κατάστημα τουριστικών ειδών, ένα κόσμημα αξίας -50- ευρώ. Επιπλέον συνελήφθη η μητέρα της ανήλικης για παραμέληση της εποπτείας της, ενώ ο παθόντας αποζημιώθηκε με την αξία του κοσμήματος».