«Ο Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ”πράσινη Ζωή”»: Βολές Μαξίμου στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Snapshot Κυβερνητικές πηγές κατηγορούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για διαρροή απορρήτου διαλόγου από συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Η διαρροή αφορά διάλογο μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη σχετικά με την παρακολούθηση του πρώτου.

Ο διοικητής της ΕΥΠ δήλωσε ότι δεν έχει δει έγγραφο με τους λόγους παρακολούθησης του Ανδρουλάκη και ότι τα αιτήματα γίνονται πολλές φορές προφορικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε την έλλειψη διαφάνειας και απείλησε νομικά τον διοικητή της ΕΥΠ, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά από το Μαξίμου.

Από το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνουν ότι η υπόθεση έχει και ποινική διάσταση λόγω της διαρροής πληροφοριών εθνικής ασφάλειας.

Σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή τη διαρροή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Κυβερνητικές πηγές υπογράμμιζαν με έμφαση πως «σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο - προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων».

«Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια», ανέφεραν από το Μαξίμου και συνέχιζαν:

«Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, “πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά”. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε “πράσινο ΣΥΡΙΖΑ”. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ”πράσινη Ζωή”».

Τι έγινε στην ακρόαση Δεμίρη

Νωρίτερα, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Δεμίρη ότι ισχυρίστηκε πως «ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του».

Αναλυτικά, σύμφωνα με διαρροή της Χαριλάου Τρικούπη, ο διάλογος, έχει ως εξής:

ΔΕΜΙΡΗΣ : Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.

: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ : Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;

: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου; ΔΕΜΙΡΗΣ : Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.

: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ : Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα;

: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα; ΔΕΜΙΡΗΣ : Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.

: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ : Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;

: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε; ΔΕΜΙΡΗΣ : Όχι, δεν λέω αυτό.

: Όχι, δεν λέω αυτό. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ : Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου;

: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου; ΔΕΜΙΡΗΣ : Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.

: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.

