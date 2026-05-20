Ανδρουλάκης σε διοικητή ΕΥΠ: «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά»

Η Χαριλάου Τρικούπη ζήτησε να μην ευτελιστεί το Κοινοβούλιο και προειδοποίησε ότι η συγκάλυψη των παράνομων παρακολουθήσεων δεν θα γίνει αποδεκτή.

Την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη εξέφρασε στον ίδιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την εξέταση του κ. Δεμίρη από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.



Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης της επιτροπής, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε για μία ακόμη φορά την απόφαση της ΕΥΠ να μη συμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ για ενημέρωσή του περί των λόγων που οδήγησαν στην παρακολούθησή του από την Υπηρεσία.



«Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας; Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών ως οφείλετε. Και να είστε σαφής σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ήξεις – αφήξεις. Άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ενώπιον μου στην τηλεμαχία του 2023 ότι ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε για την παρακολούθησή μου. Συνεπώς, ποιος είναι ο λόγος απορρήτου που επικαλείστε, όταν ο πολιτικός σας προϊστάμενος, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος;», ρώτησε ευθέως τον διοικητή της ΕΥΠ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



Μάλιστα τόνισε ότι η μη συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ εκθέτει τη χώρα διεθνώς και προκαλεί ζημιά στα εθνικά συμφέροντα και τον προειδοποίησε ότι «αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου; Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ».



Τέλος, σχολιάζοντας την εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Δεμίρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε δύο σημεία:



1. Είπατε ότι αναλάβατε να κάνετε μια νέα ΕΥΠ και παραλάβατε μια κατάσταση σε δύσκολες συνθήκες, εξηγείστε μας τι εννοείτε ακριβώς. Ποιες είναι αυτές οι δύσκολες συνθήκες, που σας ανάγκασαν να κάνετε μια νέα ΕΥΠ;



2. Θέλω να σας θυμίσω ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, είχα ζητήσει να ελεγχθούν τα κινητά υπουργών, βουλευτών και όλων των αξιωματούχων για να προστατευτούν από τα παράνομα λογισμικά. Δεν κάνατε τίποτα. Άρα, περισσότερο βλέπω υποκρισία παρά αγωνία προστασίας της εθνικής ασφάλειας.



Προειδοποίηση ΠΑΣΟΚ για την Εξεταστική



Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τα μέλη της διάσκεψης των προέδρων ότι η συνεδρίαση της Ολομέλειας για να αποφασίσει επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των παρακολουθήσεων.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση ο κ. Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα που προβλέπουν η θετική απόφαση να μπορεί να ληφθεί ακόμη και με μειοψηφία 120 ψήφων. Ωστόσο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία -όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης-, ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια.



«Περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν. Σήμερα, συνεπώς, είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη και καταλήγει προειδοποιώντας:



«Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει»