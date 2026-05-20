Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει για τα ταξίδια μετά τις 3 Αυγούστου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Από τις 3 Αυγούστου 2026 οι ταυτότητες χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) δεν θα ισχύουν για ταξίδια εντός ΕΕ.
  • Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν το διαβατήριό τους για ταξίδια μετά τις 3 Αυγούστου, αν δεν έχουν εκδώσει νέα ταυτότητα.
  • Η έκδοση νέας ταυτότητας κοστίζει 10 ευρώ (5 ευρώ για πολύτεκνους) συν 0,50 ευρώ για ένσημο ΕΛΑΣ και απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία με συγκεκριμένα δικαιολογητικά.
  • Τα ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας κλείνονται ηλεκτρονικά και πολλοί πολίτες δυσκολεύονται να βρουν διαθέσιμες ημερομηνίες πριν την προθεσμία.
  • Η έκδοση της νέας ταυτότητας διαρκεί περίπου επτά ημέρες και ενεργοποιεί αυτόματη ενημέρωση διασυνδεδεμένων υπηρεσιών μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Αλλαγές στα ταξίδια επιφέρει από τις 3 Αυγούστου 2026, ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1157, γεγονός που κινητοποιεί χιλιάδες πολίτες να σπεύσουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ, ταυτότητες κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου, επομένως όσοι πολίτες σχεδιάζουν να ταξιδέψουν από εκείνη την ημερομηνία και έπειτα, οφείλουν να έχουν αντικαταστήσει την παλιά τους «μπλε» ταυτότητα.

Αυτό δεν ισχύει βέβαια, για όσους έχουν διαβατήριο, οι οποίοι σε περίπτωση ταξιδιού μπορούν να επιδεικνύουν αυτό αντί για την ταυτότητα, αν δεν έχουν προλάβει να εκδώσει καινούργια.

Παράλληλα, όσον αφορά οποιαδήποτε συναλλαγή των πολιτών με το Δημόσιο ή άλλους φορείς εντός Ελλάδας, όπως οι τράπεζες, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα για ένα διάστημα ακόμα να χρησιμοποιούν την παλιά τους ταυτότητα, καθώς δεν είναι δυνατόν για όλους τους πολίτες να έχουν εκδώσει το νέο έγγραφο μέχρι τις 3 Αυγούστου.

Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδαίτερα αυξημένη. Έτσι, αρκετοί είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Στην πλειονότητα των αστυνομικών τμημάτων, πάντως, ειδικά στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, τα πρώτα διαθέσιμα ραντεβού ξεκινούν από τα τέλη Ιουλίου, με αρχές Αυγούστου.

Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

  • Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).
  • Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.
  • Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.
  • Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.
  • Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας ταυτότητας

Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος στην αρμόδια υπηρεσία με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Ψηφιακή φωτογραφία: Μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής.
  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση: Το έντυπο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με στοιχεία από το «Μητρώο Πολιτών» και υπογράφεται από τον αιτούντα.

Πόσο θα πληρώσει ο κάθε πολίτης

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

  • Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.
  • Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).
  • Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

Πρώτη έκδοση ταυτότητας και χρονικά πλαίσια

Για την πρώτη έκδοση ταυτότητας απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά, καθώς και η παρουσία ενός ενήλικου μάρτυρα με έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης. Στην περίπτωση ανηλίκου, ο μάρτυρας μπορεί να είναι γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά για την επιμέλεια.

Οι νέες ταυτότητες εκτυπώνονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας στην Καισαριανή, με αυστηρά πρότυπα ασφαλείας. Ο χρόνος έκδοσης εκτιμάται σε περίπου επτά ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Αυτοματοποιημένη ενημέρωση υπηρεσιών

Με την παραλαβή της νέας ταυτότητας ενεργοποιείται διαδικασία ενημέρωσης των διασυνδεδεμένων υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο, ενημερώνονται φορείς όπως η ΑΑΔΕ και η υπηρεσία gov.gr Wallet, εξασφαλίζοντας τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων των πολιτών.

