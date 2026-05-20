Κατρίνης κατά Δένδια: Σε όλες τις μεγάλες κρίσεις είναι εκτός χώρας - Γιατί αποσύρονται οι Patriot;

Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα του Μιχάλη Κατρίνη προκάλεσε η απόφαση του ΚΥΣΕΑ να επιστρέψουν στις βάσεις τους οι αντιαεροπορικές συστοιχίες Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Βόρεια Ελλάδα.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έστρεψε τα πυρά του κατά του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Μιλώντας στο Mega σήμερα το πρωί μεταξύ άλλων ανέφερε:

Η Ελλάδα έχει υπουργό Εθνικής Άμυνας;

Αν ναι, να μας δώσει επαρκείς εξηγήσεις:

-Για τον λόγο που αποσύρονται οι Patriot απο Κάρπαθο και Διδυμότειχο.

-Για το θέμα του drone στη Λευκάδα.

Ο κ. Δένδιας σε όλες τις μεγάλες κρίσεις είναι εκτός χώρας.

Αποφεύγει τη χώρα

Αποφεύγει τη βουλή

Αποφεύγει τη λογοδοσία

Αποφεύγει την κριτική

Αποφεύγει τις απαντήσεις

Αποφεύγει τις εξηγήσεις

Αποφεύγει τη χώρα… pic.twitter.com/PLhrdmDwXs — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) May 20, 2026

Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Κατά την άποψη των μελών του ΚΥΣΕΑ, έχουν εκλείψει οι λόγοι που επέβαλαν τη μεταφορά μίας εκ των έξι αντιαεροπορικών συστοιχιών που διαθέτει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας στην Κάρπαθο και έτσι η πυροβολαρχία θα μεταφερθεί πίσω στη βάση της. «Αναδιπλώνεται» κατά την ίδια λογική στην βάση της στην ηπειρωτική Ελλάδα ακόμη μία συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί σε περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα με τρόπο ώστε να καλύπτεται από πιθανές απειλές προερχόμενες από βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν η γειτονική Βουλγαρία, όπως είχε ζητήσει η κυβέρνηση της Σόφιας.

