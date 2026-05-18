ΚΥΣΕΑ: Αποφάσεις για φρεγάτες Bergamini και MEKO - Επιστρέφουν οι Patriot από Κάρπαθο

Snapshot Οι αντιαεροπορικές συστοιχίες Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Βόρεια Ελλάδα επιστρέφουν στις βάσεις τους, καθώς εκλείπουν οι λόγοι παραμονής τους εκεί, σύμφωνα με το ΚΥΣΕΑ

Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την ολοκλήρωση των συζητήσεων για την προμήθεια 2+2 φρεγατών τύπου Bergamini από την Ιταλία, με παραλαβή των πρώτων δύο το 2028.

Εγκρίθηκε ο εκσυγχρονισμός των 4 γερμανικών φρεγατών τύπου MEKO, με την αναβάθμιση να ξεκινά πιθανώς το 2027 και να ολοκληρώνεται μέχρι το 2030.

Η απόφαση για την προμήθεια των αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών συστημάτων «Ασπίδα του Αχιλλέα» αναμένεται σε επόμενη συνεδρίαση, με στόχο τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στο 25% του προϋπολογισμού.

Ελήφθη απόφαση για μεταφορά 13 Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μ 113 στον Λίβανο για την ενίσχυση του επίσημου λιβανέζικου στρατού. Snapshot powered by AI

Επιστρέφουν στις έδρες τους οι συστοιχίες των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που είχαν αναπτυχθεί στην Κάρπαθο και στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας, όπως αποφάσισε σήμερα Δευτέρα 18 Μαϊου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά την άποψη των μελών του ΚΥΣΕΑ, έχουν εκλείψει οι λόγοι που επέβαλαν τη μεταφορά μίας εκ των έξι αντιαεροπορικών συστοιχιών που διαθέτει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας στην Κάρπαθο και έτσι η πυροβολαρχία θα μεταφερθεί πίσω στη βάση της. «Αναδιπλώνεται» κατά την ίδια λογική στην βάση της στην ηπειρωτική Ελλάδα ακόμη μία συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί σε περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα με τρόπο ώστε να καλύπτεται από πιθανές απειλές προερχόμενες από βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν η γειτονική Βουλγαρία, όπως είχε ζητήσει η κυβέρνηση της Σόφιας.

Στη σημερινή συζήτηση, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε να προχωρήσει η Ελληνική Δημοκρατία στην ολοκλήρωση των συζητήσεων με τους Ιταλούς για την προμήθεια 2+2 φρεγατών τύπου Bergamini από την Ιταλία. Πρόκειται για πολεμικό πλοίο που ναυπηγήθηκε με κοινά σχέδια Ρώμης και Παρισίων και στην Γαλλία είναι γνωστή ως φρεγάτα Fremm. Η παραλαβή των πρώτων δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών τοποθετείται περί το 2028.

Έπειτα από εισήγηση του Νίκου Δένδια, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε επίσης να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός των 4 γερμανικών φρεγατών τύπου MEKO. Πρόκειται για τα πολεμικά πλοία Ύδρα, Σπέτσαι, Ψαρά και Σαλαμίς, το πρώτο εκ των οποίων παραδόθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το 1992. Έπειτα από 34 χρόνια υπηρεσίας (η νεότερη φρεγάτα του τύπου είναι η Σαλαμίς και παρελήφθη το 1999), οι φρεγάτες MEKO αναμένεται να υποστούν μια σημαντική αναβάθμιση που ενδεχομένως ξεκινήσει μέσα στο 2027 και επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2030.

Σε επόμενη συνεδρίαση η Ασπίδα του «Αχιλλέα»

Τα μέλη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας συζήτησαν και για το μείζον θέμα της προμήθειας των αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας που θα συναποτελέσουν τον σχεδιαζόμενο αντιαεροπορικό «θόλο» που έχει αποκληθεί «Ασπίδα του Αχιλλέα». Παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις διαρκούν περίπου 3 χρόνια, οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη ούτε και έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός ή η επιλογή των εταιρειών που θα προκύψουν μέσω short list για την προμήθεια των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τα αντιαεροπορικά και αντιβαλλιστικά συστήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας ζήτησε να διασφαλιστεί ότι ελληνικές εταιρείες θα συμμετέχουν με εργασίες και υποκατασκευαστικό έργο στο 25% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος που εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 3 δισ.ευρώ. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας προσέρχεται σε παλαιότερη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

13 ΤΟΜΠ Μ-113 στον Λίβανο

Το ΚΥΣΕΑ έλαβε επίσης την απόφαση να μεταφερθούν 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού τύπου Μ-113 στον Λίβανο για την ενίσχυση του επίσημου στρατού του Λιβάνου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026-2030.

