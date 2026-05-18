Σταύρος Φλώρος: Στο πλευρό του η αδελφή του - «Οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές»

«Ο αδελφός μου ζει πραγματικά από θαύμα και αυτό είναι το μόνο σίγουρο», τόνισε η αδελφή του Σταύρου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο κατά την ώρα ψαροντούφεκου και υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.
  • Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Μαϊάμι σε σταθερή κατάσταση και συνεχίζει την αποκατάστασή του.
  • Η αδελφή του ανέφερε ότι οι γιατροί είχαν ενημερώσει πως οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές, αλλά εκείνος επιβίωσε «από θαύμα».
  • Η αγάπη και η στήριξη του κόσμου δίνουν στον Σταύρο κουράγιο να συνεχίσει την προσπάθειά του.
Συγκλονιστικά είναι τα όσα λέει η αδελφή του Σταύρου Φλώρου για τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Survivor, τονίζοντας ότι ο αδελφός της «ζει από θαύμα».

Πλεον, ο 22χρονος έχει διακομιστεί και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου συνεχίζει την αποκατάστασή του. Υπενθυμίζεται ότι, ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από ταχύπλοο την ώρα που βρισκόταν στη θάλασσα, κάνοντας ψαροντούφεκο.

Ο παίκτης του ριάλιτι παρασύρθηκε από την προπέλα του σκάφους και υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σε σταθερή κατάσταση.

«Ο αδερφός μου ζει πραγματικά από θαύμα»

Η αδελφή του 22χρονου, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του, μίλησε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό», αποκαλύπτοντας πόσο κρίσιμη ήταν αρχικά η κατάσταση του Σταύρου. Όπως είπε, οι γιατροί είχαν ενημερώσει την οικογένεια ότι οι πιθανότητες να ζήσει ήταν εξαιρετικά περιορισμένες.

«Ο αδελφός μου ζει πραγματικά από θαύμα και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι οι γιατροί μας είπαν πως οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές. Παρ’ όλα αυτά ο Σταύρος δίνει τον δικό του αγώνα και συνεχίζει να παλεύει με απίστευτη δύναμη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη, έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως παραμένουμε αισιόδοξοι και προχωράμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια ενωμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μίλησε για τη στενή σχέση που έχει μαζί του, αλλά και για τη συγκίνηση που νιώθει ο ίδιος από τα μηνύματα αγάπης που λαμβάνει. Όπως εξήγησε, η οικογένειά τους είναι μεγάλη, όμως εκείνη και ο Σταύρος ήταν πάντα ιδιαίτερα δεμένοι.

«Είμαστε 10 αδέλφια αλλά εγώ με τον Σταύρο είμαστε πάντα πιο ενωμένοι από όλους. Όταν με είδε μετά από τόσους μήνες, χάρηκε πολύ και συγκινήθηκε βαθιά. Συγκινείται επίσης καθημερινά από την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου κι αυτό του δίνει τεράστιο κουράγιο να συνεχίσει. Θέλω κι εγώ μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αλλά και εσάς προσωπικά για την αγάπη και τη δύναμη που μας δείχνετε αυτές τις δύσκολες στιγμές», είπε.

