Σητεία: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Snapshot Ο ανήλικος βρέθηκε σε κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο, όπου η υγεία του κρίθηκε σταθερή.

Οι συλληφθέντες είναι ιδιοκτήτης και υπεύθυνος καταστήματος, ηλικίας 66 και 67 ετών.

Η προανάκριση συνεχίζεται για να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Σητεία της Κρήτης κατηγορούμενοι για την παροχή αλκοόλ σε ανήλικο μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το περιστατικό, που προκάλεσε ανησυχία στην τοπική κοινωνία, έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 17ης Μαΐου 2026 και εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, όπως μετέδωσε το neakriti.gr, δύο ημεδαποί ηλικίας 66 και 67 ετών, ιδιοκτήτης και υπεύθυνος αντίστοιχα, φέρονται να προσέφεραν αλκοόλ σε ανήλικο που βρισκόταν εντός καταστήματος στη Σητεία. Η κατανάλωση οδήγησε τον ανήλικο σε κατάσταση μέθης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ παραμένει υπό παρακολούθηση.

Οι αστυνομικές αρχές της Σητείας προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η προανάκριση για το περιστατικό συνεχίζεται, με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες προσφέρθηκε το αλκοόλ στον ανήλικο.