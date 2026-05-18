Κεφαλονιά: Θρήνος στο μνημόσυνο της Μυρτούς - Έφτιαξαν φωτογραφία που την απεικονίζει σαν άγγελο

Τελέστηκε το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της Μυρτούς

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κεφαλονιά: Θρήνος στο μνημόσυνο της Μυρτούς - Έφτιαξαν φωτογραφία που την απεικονίζει σαν άγγελο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τελέστηκε το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με την οικογένειά της να στολίζει τον τάφο της με λουλούδια και φωτογραφίες που την απεικονίζουν ως άγγελο.
  • Ο πατέρας της Μυρτούς εξέφρασε βαθύ πόνο και παράπονο για την εξέλιξη των ερευνών, επισημαίνοντας την αδικία που υφίσταται η κόρη του.
  • Οι γονείς της Μυρτούς ελπίζουν να τη δουν στον ύπνο τους και προειδοποιούν πως θα αναζητήσουν δικαίωση για το παιδί τους.
  • Ο πατέρας ζητά την αυστηρότερη τιμωρία για τους υπεύθυνους του θανάτου της κόρης του, ακόμη και την ποινή του θανάτου, εκφράζοντας την οργή του για την ποινική αντιμετώπιση των δραστών.
  • Περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τις αποφάσεις των ανακριτών και δικαστών για να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.
Snapshot powered by AI

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της 19χρονος Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Η οικογένειά της, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της, στόλισε τον τάφο της με πολύχρωμα λουλούδια και φωτογραφίες της, που απεικονίζεται σαν άγγελος.

myrto-kefalonia-2.jpg

«Θα πάμε να τη βρούμε αν δεν έρθει στον ύπνο μας»

Οι γονείς της 19χρονης ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχασαν το παιδί τους, με τον πατέρα της να συγκλονίζει, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» και εκφράζοντας, μεταξύ άλλων, τον πόνο του για τον χαμό της κόρης του, αλλά και το παράπονό του για την εξέλιξη των ερευνών. «Οι 40 μέρες ήταν μία κόλαση η κάθε μέρα. Όταν έχεις ένα αγγελούδι τέτοιο και το αποχαιρετάς; Η μισή Κεφαλονιά ήταν, έπεσε και η τελευταία αυλαία. Όλες οι μέρες για μένα από τότε που άκουσα πως η Μυρτώ πέθανε, το ρολόι σταμάτησε εκεί. Όταν ένιωσα την πρώτη μέρα, θα νιώθω μέχρι να πεθάνω. Γιατί αυτό το παιδί ήταν δώρο Θεού. Το αγγελούδι μου έφυγε. Στο μνήμα του επάνω, με τη φωτογραφία που του έχω βγάλει, είναι όπως αγγελούδι ήταν. Με φτερά. Είχε και φτερά. Και εγώ και η κυρία Μιράντα και όλη η οικογένεια είμαστε μεταξύ ζωής και θανάτου. Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα αντιμετωπίσω τέτοια περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν ξέρετε για τι πόνο μιλάμε»

Και πρόσθεσε: «Δεν ξέρετε για τι πόνο μιλάμε. Δεν ξέρετε. Παρακαλάμε και εγώ και η μαμά της να τη δούμε στον ύπνο της γιατί στο ξύπνιο μας δεν θα τη δούμε ποτέ. Και άμα δεν έρθει και στον ύπνο μας, έχουμε και άλλη λύση. Δεν έρχεται αυτή ή θα πάμε εμείς να τη βρούμε. Εγώ έχω αποφασίσει. Αφού πρώτα δικαιωθεί η Μυρτούλα μου. Να δικαιωθεί να μη λοιδορούν γιατί κοντεύει να είναι κατηγορούμενο το παιδί μου. Γιατί οι αρμόδιοι αντί να κατηγορούν τους δολοφόνους ασχολούνται με το παιδί μου. Αν ήταν βαμμένο, αν ήταν χτενισμένο. Αυτό είναι το κλίμα. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι για να μην τρελαθώ.

Είχε πάρει λέει τον κακό τον δρόμο. Από εδώ και πέρα αυτά θα σταματήσουν. Θα βγω στη σέντρα και θα τους πάρω όλους μαζί μου. Ποιος φταίει; Αν φταίω εγώ την ποινή του θανάτου ζητάω. Αν φταίει η μάνα του την ποινή του θανάτου ζητάω για αυτή. Όποιος έχει φταίξει για το παιδί μου η ποινή του θανάτου. Θα μου πείτε όπως μου πήρε η κυρία ανακρίτρια ότι απαγορεύεται. Στην περίπτωση όμως αυτή επιβάλλεται η ποινή του θανάτου. Όταν είναι 20 χρονών και θα φάει ισόβια και σε 7 χρόνια θα είναι έξω. Δεν κινδυνεύουν τα παιδιά όλης της κοινωνίας; Εγώ το παιδί μου το έχασα. Δεν έχω να χάσω τίποτα άλλο. Βέβαια περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις. Τα συμπεράσματα των ανακριτών, των δικαστών, των υπευθύνων. Και αναλόγως θα πράξουμε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:50LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αυτός είναι ο λόγος που ο Akylas ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνιση του στην ΕΡΤ

15:49ANNOUNCEMENTS

Πέντε λόγοι για να μην χάσεις το live των Clutch

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα 24 ετών αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της και τις 5 απορρίψεις για επέμβαση

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Το κόλπο με το μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι Γερμανοί για να δροσίζουν τα σπίτια τους

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Φωτιά σε κοσμηματοπωλείο - Σοβαρές ζημιές στο κατάστημα

15:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι δράστες της απόπειρας ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 13 άτομα συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στην Αμαλιάδα

15:31LIFESTYLE

Η μελαχρινή Πάρις Χίλτον - Η τολμηρή μεταμόρφωσή της

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Ναυπακτία: Σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι - Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε «πέφτουν» όσες απομένουν για το 2026 και ποιες είναι τριήμερα

15:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χανιά: Στη φυλακή ο 47χρονος για την κακοποίηση του γιου του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έμπολα επιστρέφει με το σπάνιο στέλεχος Bundigio: Τo «καταστροφικό» χρονικό κενό για την επιδημία

15:11LIFESTYLE

Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση της ΝΔ»

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Νεκρός άνδρας με τραύματα από μαχαίρι - Συνελήφθη ένας άνδρας - Σε εξέλιξη οι έρευνες

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικοι διακινητές πίσω από την άφιξη 46 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποφάσεις για φρεγάτες Bergamini και MEKO - Επιστρέφουν οι Patriot από Κάρπαθο - Σε επόμενη συνεδρίαση οι αποφάσεις για την «ασπίδα του Αχιλλέα»

14:53WHAT THE FACT

Το μυστήριο του κουμπαρά: Δεκάδες πολύχρωμα «γουρουνάκια» ξεβράζονται στις ακτές του Τέξας

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα και η στρατηγική για Μη Επανδρωμένα Οχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

15:11LIFESTYLE

Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: «Δολοφονημένη» φοιτήτρια επανήλθε στη ζωή 31 χρόνια αργότερα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Νεκρός υπάλληλος από έκρηξη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποφάσεις για φρεγάτες Bergamini και MEKO - Επιστρέφουν οι Patriot από Κάρπαθο - Σε επόμενη συνεδρίαση οι αποφάσεις για την «ασπίδα του Αχιλλέα»

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Νεκρός άνδρας με τραύματα από μαχαίρι - Συνελήφθη ένας άνδρας - Σε εξέλιξη οι έρευνες

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

13:22LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Στο πλευρό του η αδελφή του - «Οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές»

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εφιαλτικές διακοπές για Ελληνίδες τουρίστριες - Κατέρρευσε γείσο μπαλκονιού στα κεφάλια τους - Διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί 4 αγνοούμενων δυτών από την Ιταλία

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στο μνημόσυνο της Μυρτούς - Έφτιαξαν φωτογραφία που την απεικονίζει σαν άγγελο

12:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θείος και ανιψιοί κατέστρεφαν καλλιέργειες, καταπατούσαν χωράφια και απέσπασαν παρανόμως επιδοτήσεις €586.000 σε 4 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ