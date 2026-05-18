Χανιά: Στη φυλακή ο 47χρονος για την κακοποίηση του γιου του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού

Ο 47χρονος θα δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων την Τετάρτη

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
  • Ο 47χρονος συνελήφθη για επανειλημμένη σωματική κακοποίηση του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%.
  • Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν ενδοοικογενειακή βία σε βαθμό πλημμελήματος.
  • Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων όρισε τη δίκη του για την Τετάρτη και αποφάσισε την παραμονή του κρατούμενου μέχρι τότε.
  • Η σύζυγος του 47χρονου κατήγγειλε την κακοποίηση, με τα πρώτα καταγεγραμμένα περιστατικά να χρονολογούνται από τον Απρίλιο του 2026.
  • Ο δράστης φέρεται να κλείδωσε τον γιο του σε αποθήκη και να τον χτύπησε σοβαρά σε δύο ξεχωριστά επεισόδια.
Ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/5) ο 47χρονος που συνελήφθη για σωματική κακοποίηση του 16χρονου γιου του.

Σε βάρος του 47χρονου ασκήθηκαν διώξεις για ενδοοικογενειακή βία σε βαθμό πλημμελήματος και παραπέμφθηκε για δίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία να δικαστεί την Τετάρτη.

Ο κατηγορούμενος θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι τη δίκη καθώς το δικαστήριο αποφάσισε να παρατείνει την κράτησή του, αποδεχόμενο σχετικό αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος συνελήφθη την Κυριακή (17/5) μετά την καταγγελία που έκανε σε βάρος του η σύζυγός του και μητέρα του ανήλικου, η οποία ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο 47χρονος φέρεται να έχει ασκήσει επανειλημμένως βία σε βάρος του παιδιού τους, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει ποσοστό αναπηρίας 79%.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς, το πρώτο καταγεγραμμένο επεισόδιο σημειώθηκε στις 12 Απριλίου του 2026. Τότε, ο 47χρονος φέρεται αρχικά να έσπρωξε τον γιο του και στη συνέχεια να τον κλείδωσε στην αποθήκη του σπιτιού τους, όπου άρχισε να τον χτυπά με μανία στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα.

Η εφιαλτική κατάσταση για τον 16χρονο συνεχίστηκε, καθώς ένα νέο βίαιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 16 Μαΐου, όταν ο έφηβος δέχτηκε για ακόμα μία φορά άγρια χτυπήματα από τον πατέρα του μέσα στην κατοικία τους.

