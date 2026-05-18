Πέντε λόγοι για να μην χάσεις το live των Clutch

Πέντε λόγοι για να μην χάσεις το live των Clutch
Afroditi_Zaggana
Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα, το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue, για μια βραδιά καταιγιστικού και παθιασμένου rock 'n' roll!

Όσοι δεν τους έχετε δει, σας παραθέτουμε 5 λόγους που κάνουν τη συναυλία του Σαββάτου απλά άχαστη.

  1. Εχουν τέσσερα χρόνια να έρθουν και μια ολόκληρη δεκαετία να παίξουν σε κλειστό χώρο! Η τελευταία ήταν το 2016 στην Ιερά Οδό.
    Λεπτομέρεια: Ερχονται πάντα καλοκαιρινούς μήνες…

  2. Ο Ελληνας οπαδός δεν ξεχωρίζει τραγούδια. Αλλά η σύνδεση κοινού και μπάντας στα "Electric Worry" και "The Regulator" είναι κάτι που πρέπει να ζήσεις για να το πιστέψεις!


  3. Οι Clutch σε κάθε επίσκεψή τους, αυξάνουν τον αριθμό των φίλων τους. Δεν είναι τυχαία που οι δυο τελευταίες συναυλίες τους, ήταν ως headliners στο Release Athens. Το 2019 και το 2022.

  4. Οι Clutch είναι μια μπάντα που ζει για να δίνει συναυλίες. Είτε είσαι 50, είτε 30, είτε 15 ετών είναι αδύνατο να μην τους λατρέψεις από την πρώτη νότα. Γι΄αυτό και κερδίζουν συνεχώς νέους φίλους σε κάθε show που δίνουν, από μικρά clubs μέχρι αρένες και μεγάλα φεστιβάλ.

Ρωτήστε και φίλους που τους έχουν ήδη δει. Θα σας πείσουν στο λεπτό…

  • Εδώ και 30+ χρόνια το lineup της μπάντας δεν έχει αλλάξει ποτέ, κάτι σπάνιο στην ιστορία της μουσικής. Tim Sult (κιθάρα), Dan Maines (μπάσο), Jean-Paul Gaster (ντραμς) και βέβαια ο Neil Fallon (φωνή, κιθάρα), αποτελούν την τετράδα η οποία συγκροτεί τη μηχανή που παράγει το "διαβολικό" groove ‘n’ roll των Clutch τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Οι ΛΔΛΜ θα είναι το opening act της εμφάνισης των Clutch το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue.

Διάθεση εισιτηρίων: Online more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

