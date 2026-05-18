Αμαλιάδα: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Αμαλιάδας, όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, όταν το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και «σάρωσε» παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ευτυχώς, παρά την ανεξέλεγκτη πορεία του ΙΧ, δεν τραυματίστηκε κάποιος πεζός. Από το συμβάν προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

