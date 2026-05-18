Ναυπακτία: Σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι - Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Καστράκι Ναυπακτίας, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένοι εξετράπη της πορείας του, κοντά στην περιοχή Πιτσινίκων.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, το όχημα, κάτω από συνθήκες που ερευνούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Τροχαία Ναυπάκτου, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε πρανές και κατέληξε στην άκρη του δρόμου.

Οι δύο ηλικιωμένοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους. Κάτοικοι της περιοχής και ο πρόεδρος της κοινότητας, που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με επτά άνδρες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και περιπολικό της Τροχαίας Ναυπάκτου. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο ηλικιωμένων τραυματιών, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία Ναυπάκτου.

