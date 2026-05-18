Παγκόσμιος συναγερμός; Ο ΠΟΥ κήρυξε επιδημία Έμπολα στο Κονγκό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι η επιδημία στην ανατολική επαρχία Ιτούρι του DR Κονγκό, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 246 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι, δεν πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί πανδημία.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για «πολύ μεγαλύτερη επιδημία» από αυτή που καταγράφεται και αναφέρεται σήμερα, με σημαντικό κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης.

Το τρέχον στέλεχος του Έμπολα προκαλείται από τον ιό Bundibugyo, για τον οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Τα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, μυϊκούς πόνους, κόπωση, πονοκέφαλο και πονόλαιμο, ενώ στη συνέχεια εμφανίζονται εμετοί, διάρροια, εξανθήματα και αιμορραγίες.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι υπάρχουν πλέον οκτώ εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού, καθώς και άλλα ύποπτα περιστατικά και θάνατοι σε τρεις υγειονομικές ζώνες, μεταξύ των οποίων η Μπουνία, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι, και οι πόλεις εξόρυξης χρυσού Μονγκβάλου και Ρουαμπάρα.

Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στην πρωτεύουσα Κινσάσα, σε ασθενή που φέρεται να επέστρεψε από την Ιτούρι.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ακόμη ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα της ΛΔ Κονγκό, καθώς δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί στη γειτονική Ουγκάντα. Οι αρχές της Ουγκάντας δήλωσαν ότι ένας 59χρονος άνδρας που πέθανε την Πέμπτη βρέθηκε θετικός στον ιό.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Ουγκάντας ανέφερε ότι ο ασθενής ήταν πολίτης του Κονγκό και πως η σορός του είχε ήδη επιστραφεί στη ΛΔ Κονγκό.

Εργαστήριο επιβεβαίωσε επίσης κρούσμα Έμπολα στην ανατολική πόλη Γκόμα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών M23, μετέδωσε την Κυριακή το πρακτορείο AFP.

Τουλάχιστον έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό στη ΛΔ Κονγκό και ένας παρουσίασε συμπτώματα, ωστόσο κανείς δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει μολυνθεί, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, που επικαλείται πηγές.

Η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να προσπαθούσε να τους απομακρύνει από τη χώρα, πιθανώς προς στρατιωτική βάση στη Γερμανία, σύμφωνα με το STAT News.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να στείλουν επιπλέον προσωπικό στη ΛΔ Κονγκό και την Ουγκάντα, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στη ΛΔ Κονγκό εξέδωσε υγειονομική προειδοποίηση, καλώντας τους πολίτες να μην ταξιδεύουν στην επαρχία Ιτούρι.

Το BBC ανέφερε ότι επικοινώνησε με το CDC για σχόλιο.

Ο ΠΟΥ σημείωσε ότι η συνεχιζόμενη κατάσταση ασφάλειας και η ανθρωπιστική κρίση στη ΛΔ Κονγκό, σε συνδυασμό με τη μεγάλη κινητικότητα του πληθυσμού, τη θέση της εστίας σε αστικό κέντρο και τον μεγάλο αριθμό ανεπίσημων μονάδων υγείας στην περιοχή, αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Οι χώρες που συνορεύουν με τη ΛΔ Κονγκό θεωρούνται υψηλού κινδύνου λόγω εμπορίου και μετακινήσεων.

Η Ρουάντα ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με τη ΛΔ Κονγκό ως «προληπτικό μέτρο».

Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανέφερε ότι έχουν ενισχυθεί τα συστήματα επιτήρησης και ότι οι υγειονομικές ομάδες βρίσκονται σε επιφυλακή, ώστε να διασφαλιστεί «η έγκαιρη ανίχνευση και η άμεση ανταπόκριση, εφόσον χρειαστεί».

Ο ΠΟΥ συνέστησε στη ΛΔ Κονγκό και την Ουγκάντα να δημιουργήσουν κέντρα επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης για την παρακολούθηση της κατάστασης, την ιχνηλάτηση επαφών και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των λοιμώξεων.

Για τον περιορισμό της εξάπλωσης, τόνισε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πρέπει να απομονώνονται άμεσα και να λαμβάνουν θεραπεία μέχρι δύο ειδικά τεστ για τον ιό Bundibugyo, που θα γίνονται με διαφορά τουλάχιστον 48 ωρών, να βγουν αρνητικά.

Για τις χώρες που συνορεύουν με περιοχές όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενισχύσουν την επιτήρηση και την αναφορά υγειονομικών περιστατικών.

Ο ΠΟΥ πρόσθεσε ότι οι χώρες εκτός της πληγείσας περιοχής δεν θα πρέπει να κλείσουν τα σύνορά τους ή να περιορίσουν τα ταξίδια και το εμπόριο, καθώς «τέτοια μέτρα συνήθως λαμβάνονται από φόβο και δεν βασίζονται στην επιστήμη».

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, προειδοποίησε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή «σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των μολυσμένων ατόμων και τη γεωγραφική εξάπλωση» της επιδημίας.