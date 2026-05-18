Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκαλύπτουν μεθόδους βασανιστηρίων που χρησιμοποίησε η CIA

Για δεκαετίες θεωρούνταν κοινό μυστικό ότι η CIA χρησιμοποιούσε μεθόδους που ήταν στην καλύτερη περίπτωση ανήθικες και συχνά βαθιά ανησυχητικές για να ελέγχει το μυαλό ορισμένων ανθρώπων. Ωστόσο, πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκάλυψαν την πλήρη έκταση αυτών των διαβόητων προγραμμάτων.

Οι δεκαετίες που ακολούθησαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είδαν πολλές από τις ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις του κόσμου να εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενα και ανήθικα προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της ισχύος τους, με αρκετά από αυτά να κορυφώνονται κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα που συνδέθηκαν με αυτές τις δραστηριότητες οργανώθηκε από την Central Intelligence Agency, γνωστή ως CIA, με την κωδική ονομασία «MKUltra», όπως έμεινε τελικά γνωστό το πειραματικό αυτό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα MKUltra ξεκίνησε το 1953 και επικεντρωνόταν ειδικά σε πειράματα πάνω σε ανθρώπους και επιχειρήσεις ελέγχου του νου, οι οποίες όχι μόνο ήταν παράνομες αλλά και εξαιρετικά σοκαριστικές στην πράξη.

Η CIA ξεκίνησε το πρόγραμμα MKUltra σε μια προσπάθεια να εξελίξει τον «εγκεφαλικό πόλεμο» και να αποκτήσει τη δυνατότητα ελέγχου του ανθρώπινου μυαλού.

Στόχος αυτών των προγραμμάτων ήταν να αποκτήσει η CIA τη δυνατότητα να επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά και να ελέγχει μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες. Αν και το πρόγραμμα σταμάτησε επίσημα το 1973 και δέχθηκε έντονη κατακραυγή τις επόμενες δεκαετίες, μόλις πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκάλυψαν την πραγματική φύση όσων συνέβαιναν.

Ο Allen Dulles, τότε διοικητής της CIA

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, περισσότερες από 1.200 σελίδες αποχαρακτηρισμένων πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα MKUltra δόθηκαν στη δημοσιότητα πέρυσι, με πολλές από αυτές να περιγράφουν τρομακτικές διαδικασίες όπως το «psychic driving», που είχε στόχο ουσιαστικά να επαναπρογραμματίσει το μυαλό των συμμετεχόντων μέσω επαναλαμβανόμενων μηνυμάτων.

Τα υποκείμενα αυτών των σοκαριστικών πειραμάτων περιλάμβαναν εγκληματίες, ψυχικά ασθενείς και τοξικοεξαρτημένους, αλλά και στρατιώτες και «απλούς πολίτες», οι οποίοι συχνά υποβάλλονταν στις διαδικασίες χωρίς να το γνωρίζουν.

Μέρος του κινήτρου της CIA για αυτά τα πειράματα ήταν η προσπάθεια να καλύψει το έδαφος απέναντι σε αντίστοιχες εξελίξεις που φερόταν να έχουν επιτευχθεί στη Σοβιετική Ένωση. Ο τότε διευθυντής της CIA, Allen Dulles, είχε υποστηρίξει ότι «εμείς στη Δύση είμαστε κάπως μειονεκτικά τοποθετημένοι στον εγκεφαλικό πόλεμο».

Στα αρχεία περιγράφονται θεραπείες που περιλάμβαναν ένα «χάπι νοκ-άουτ», το οποίο χρησιμοποιούσε ουσίες για να βυθίζει τα άτομα σε προσωρινή απώλεια συνείδησης, καθώς και τα διαβόητα πειράματα όπου χορηγούνταν μεγάλες δόσεις LSD για να παρατηρηθούν τα αποτελέσματα.

Μία από τις μεγαλύτερες αντιδράσεις γύρω από το πρόγραμμα MKUltra δεν αφορούσε μόνο το περιεχόμενό του, αλλά και το γεγονός ότι η CIA επιχείρησε να αρνηθεί πλήρως την ύπαρξή του και να το συγκαλύψει.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα περισσότερα αρχεία καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ η CIA για πολλά χρόνια υποστήριζε ψευδώς ότι τα πειράματα δεν είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ.

Σε δήλωσή της προς τη Daily Mail, η CIA ανέφερε ότι «παραμένει προσηλωμένη στη διαφάνεια σχετικά με αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας της, μεταξύ άλλων μέσω του αποχαρακτηρισμού πληροφοριών για τα προγράμματα και της δημοσιοποίησής τους στο CIA.gov».