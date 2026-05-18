Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκαλύπτουν μεθόδους βασανιστηρίων που χρησιμοποίησε η CIA

Η CIA ξεκίνησε το πρόγραμμα MKUltra σε μια προσπάθεια να εξελίξει τον «εγκεφαλικό πόλεμο» και να αποκτήσει τη δυνατότητα ελέγχου του ανθρώπινου μυαλού

Δημήτρης Δρίζος

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκαλύπτουν μεθόδους βασανιστηρίων που χρησιμοποίησε η CIA
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η CIA ξεκίνησε το πρόγραμμα MKUltra το 1953 για την εξέλιξη του «εγκεφαλικού πολέμου» και τον έλεγχο του ανθρώπινου μυαλού μέσω πειραμάτων σε ανθρώπους.
  • Τα πειράματα περιλάμβαναν παράνομες και σοκαριστικές μεθόδους, όπως το «psychic driving» και τη χορήγηση μεγάλων δόσεων LSD, σε εγκληματίες, ψυχικά ασθενείς, τοξικοεξαρτημένους, στρατιώτες και πολίτες χωρίς τη γνώση τους.
  • Το πρόγραμμα σταμάτησε επίσημα το 1973, ενώ η CIA προσπάθησε να αρνηθεί και να συγκαλύψει την ύπαρξή του, καταστρέφοντας τα περισσότερα αρχεία.
  • Πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκάλυψαν την πλήρη έκταση των πειραμάτων και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, αποδεικνύοντας την παράνομη φύση τους.
  • Η CIA δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη διαφάνεια μέσω της δημοσιοποίησης αποχαρακτηρισμένων πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα MKUltra.
Snapshot powered by AI

Για δεκαετίες θεωρούνταν κοινό μυστικό ότι η CIA χρησιμοποιούσε μεθόδους που ήταν στην καλύτερη περίπτωση ανήθικες και συχνά βαθιά ανησυχητικές για να ελέγχει το μυαλό ορισμένων ανθρώπων. Ωστόσο, πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκάλυψαν την πλήρη έκταση αυτών των διαβόητων προγραμμάτων.

Οι δεκαετίες που ακολούθησαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είδαν πολλές από τις ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις του κόσμου να εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενα και ανήθικα προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της ισχύος τους, με αρκετά από αυτά να κορυφώνονται κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα που συνδέθηκαν με αυτές τις δραστηριότητες οργανώθηκε από την Central Intelligence Agency, γνωστή ως CIA, με την κωδική ονομασία «MKUltra», όπως έμεινε τελικά γνωστό το πειραματικό αυτό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα MKUltra ξεκίνησε το 1953 και επικεντρωνόταν ειδικά σε πειράματα πάνω σε ανθρώπους και επιχειρήσεις ελέγχου του νου, οι οποίες όχι μόνο ήταν παράνομες αλλά και εξαιρετικά σοκαριστικές στην πράξη.

Η CIA ξεκίνησε το πρόγραμμα MKUltra σε μια προσπάθεια να εξελίξει τον «εγκεφαλικό πόλεμο» και να αποκτήσει τη δυνατότητα ελέγχου του ανθρώπινου μυαλού.

Στόχος αυτών των προγραμμάτων ήταν να αποκτήσει η CIA τη δυνατότητα να επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά και να ελέγχει μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες. Αν και το πρόγραμμα σταμάτησε επίσημα το 1973 και δέχθηκε έντονη κατακραυγή τις επόμενες δεκαετίες, μόλις πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκάλυψαν την πραγματική φύση όσων συνέβαιναν.

1111.jpg

Ο Allen Dulles, τότε διοικητής της CIA

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, περισσότερες από 1.200 σελίδες αποχαρακτηρισμένων πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα MKUltra δόθηκαν στη δημοσιότητα πέρυσι, με πολλές από αυτές να περιγράφουν τρομακτικές διαδικασίες όπως το «psychic driving», που είχε στόχο ουσιαστικά να επαναπρογραμματίσει το μυαλό των συμμετεχόντων μέσω επαναλαμβανόμενων μηνυμάτων.

Τα υποκείμενα αυτών των σοκαριστικών πειραμάτων περιλάμβαναν εγκληματίες, ψυχικά ασθενείς και τοξικοεξαρτημένους, αλλά και στρατιώτες και «απλούς πολίτες», οι οποίοι συχνά υποβάλλονταν στις διαδικασίες χωρίς να το γνωρίζουν.

Μέρος του κινήτρου της CIA για αυτά τα πειράματα ήταν η προσπάθεια να καλύψει το έδαφος απέναντι σε αντίστοιχες εξελίξεις που φερόταν να έχουν επιτευχθεί στη Σοβιετική Ένωση. Ο τότε διευθυντής της CIA, Allen Dulles, είχε υποστηρίξει ότι «εμείς στη Δύση είμαστε κάπως μειονεκτικά τοποθετημένοι στον εγκεφαλικό πόλεμο».

Στα αρχεία περιγράφονται θεραπείες που περιλάμβαναν ένα «χάπι νοκ-άουτ», το οποίο χρησιμοποιούσε ουσίες για να βυθίζει τα άτομα σε προσωρινή απώλεια συνείδησης, καθώς και τα διαβόητα πειράματα όπου χορηγούνταν μεγάλες δόσεις LSD για να παρατηρηθούν τα αποτελέσματα.

Μία από τις μεγαλύτερες αντιδράσεις γύρω από το πρόγραμμα MKUltra δεν αφορούσε μόνο το περιεχόμενό του, αλλά και το γεγονός ότι η CIA επιχείρησε να αρνηθεί πλήρως την ύπαρξή του και να το συγκαλύψει.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα περισσότερα αρχεία καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ η CIA για πολλά χρόνια υποστήριζε ψευδώς ότι τα πειράματα δεν είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ.

Σε δήλωσή της προς τη Daily Mail, η CIA ανέφερε ότι «παραμένει προσηλωμένη στη διαφάνεια σχετικά με αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας της, μεταξύ άλλων μέσω του αποχαρακτηρισμού πληροφοριών για τα προγράμματα και της δημοσιοποίησής τους στο CIA.gov».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:42ΚΟΣΜΟΣ

Η αστυνομία σκότωσε αιλουροειδές - δραπέτη που ανήκε στη «Βασίλισσα των Τίγρεων της Γερμανίας»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

FIAT 600: Νέα turbo έκδοση σε προσιτή τιμή

09:37LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Διερμηνέας του BBC τα «έσπασε» στον τελικό της Eurovision με το «Jalla»

09:37ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πώς μπορεί να επηρεάσει την ερωτική ζωή όσων νόσησαν ακόμη και για έξι χρόνια

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο και έβγαζαν βίντεο – Τον χτύπησαν και τον έβρισαν

09:31WHAT THE FACT

Επιστήμονες αποκαλύπτουν ένα «εξωγήινο» μέταλλο κρυμμένο σε έναν θησαυρό 3.000 ετών

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα - Στο νοσοκομείο η οδηγός

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του που πάσχει από αυτισμό

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν: Βιασμοί και εξευτελισμοί - Ο «Χασάπης του Εβίν» και ξυλοδαρμοί με το κοράνι

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Για πρώτη φόρα θα παντρευτεί ζευγάρι εντός των φυλακών Τρικάλων

09:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα – Βίντεο ντοκουμέντο

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκαλύπτουν μεθόδους βασανιστηρίων που χρησιμοποίησε η CIA

08:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chios και Kythira Pass 2026: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για το voucher

08:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής»

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μετέτρεψε σε πίστα τον Περιφερειακό και συνελήφθη 30χρονος που έτρεχε με 209 χιλιόμετρα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει με όσους εργάζονται εκείνη την ημέρα

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη σύγκρουση αεροσκαφών σε επίδειξη στον αέρα του Αϊντάχο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν: Βιασμοί και εξευτελισμοί - Ο «Χασάπης του Εβίν» και ξυλοδαρμοί με το κοράνι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες

07:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - «Τώρα είναι η ώρα»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του που πάσχει από αυτισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ