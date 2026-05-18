Θεσσαλονίκη: Μετέτρεψε σε πίστα τον Περιφερειακό και συνελήφθη 30χρονος που έτρεχε με 209 χιλιόμετρα
Το όριο ταχύτητας στο σημείο είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα
30χρονος έκανε ράλι στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Δευτέρας 18 Μαϊου, καθώς έτρεχε με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από αστυνομικούς της Τροχαίας.
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης εντόπισαν το αυτοκίνητο να κινείται στον Περιφερειακό με ταχύτητα 209 χλμ/ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας στο σημείο είναι 80!
Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα στο ύψος του Ευόσμου και συνέλαβαν τον 30χρονο οδηγό.
