Χανιά: Συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του που πάσχει από αυτισμό

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας χειρίζονται οι αρχές στα Χανιά. Πρόκειται για έναν πατέρα, τον οποίο κατήγγειλε η σύζυγός του για τον ξυλοδαρμό του ανήλικου ΑμεΑ παιδιού τους.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 47χρονος πατέρας συνελήφθη την Κυριακή στα Χανιά, στο όριο του αυτοφώρου, και κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 16χρονου γιου του. Το αγόρι, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έχει πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό της τάξης του 79%.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς η 46χρονη σύζυγος του συλληφθέντα και μητέρα του εφήβου, αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο 47χρονος χτύπησε με τα χέρια του το αγόρι προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ωστόσο, το περιστατικό αυτό - σύμφωνα πάντα - με τα όσα κατήγγειλε η μητέρα δεν ήταν το πρώτο, καθώς ο 47χρονος τον περασμένο μήνα είχε χτυπήσει ξανά το αγόρι στο πρόσωπο και το σώμα και το είχε κλειδώσει στην αποθήκη του σπιτιού.

