Επιστήμονες αποκαλύπτουν ένα «εξωγήινο» μέταλλο κρυμμένο σε έναν θησαυρό 3.000 ετών

Για εξήντα χρόνια, δύο διαβρωμένα κομμάτια μετάλλου βρίσκονταν ανάμεσα σε μια λαμπερή συλλογή χρυσών αντικειμένων της Εποχής του Χαλκού, αδυνατώντας να εξηγηθούν. Το βραχιόλι και το κοίλο χρυσό επιστέγασμα περιείχαν σίδηρο. Όμως, σύμφωνα με τη γνωστή αρχαιολογική χρονολόγηση, η τήξη σιδήρου δεν είχε ακόμη φτάσει στην περιοχή όταν θάφτηκε ο υπόλοιπος θησαυρός.

Τώρα οι ερευνητές έχουν την απάντηση, και ξεπερνά τα όρια της Γης.

Το μέταλλο έπεσε από τον ουρανό. Μια ομάδα με επικεφαλής τον Σαλβαδόρ Ροβίρα-Λιορένς, πρώην επικεφαλής συντήρησης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Ισπανίας, επιβεβαίωσε την κοσμική προέλευση μέσω χημικής ανάλυσης. Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Trabajos de Prehistoria, ταυτοποιούν τα δύο αντικείμενα ως τα πρώτα γνωστά από μετεωριτικό σίδηρο στην Ιβηρική Χερσόνησο.

«Τα διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν ότι το κάλυμμα και το βραχιόλι από τον Θησαυρό της Βιλένα θα μπορούσαν να είναι τα πρώτα δύο κομμάτια που αποδίδονται σε μετεωριτικό σίδηρο στην Ιβηρική Χερσόνησο», έγραψαν οι ερευνητές, «κάτι που είναι συμβατό με μια ύστερη χρονολογία της Εποχής του Χαλκού, πριν από την έναρξη της ευρείας παραγωγής γήινου σιδήρου».

Ένας θησαυρός που έκρυβε ένα μυστικό

Ο Θησαυρός της Βιλένα ήρθε στο φως στις 1 Δεκεμβρίου 1963, όταν ο πολιτικός μηχανικός Χοσέ Μαρία Σολέρ έκανε ανασκαφή για θεμέλια κοντά στην πόλη Βιλένα, στο Αλικάντε της Ισπανίας. Αυτό που αποκαλύφθηκε εξελίχθηκε σε έναν από τους πλουσιότερους προϊστορικούς θησαυρούς της Ευρώπης: 66 αντικείμενα συνολικά, με σχεδόν 10 κιλά χρυσού, ανάμεσά τους κύπελλα, βραχιόλια, δοχεία και διάφορα διακοσμητικά.

Η συλλογή εκτίθεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο «Χοσέ Μαρία Σολέρ» στη Βιλένα. Ο θησαυρός παρουσιάζεται ως κεντρικό έκθεμα της προϊστορίας της δυτικής Μεσογείου, με τις χρυσές επιφάνειες να αντανακλούν ακόμη το φως όπως πριν από 3.000 χρόνια. Τα αντικείμενα προέρχονται κυρίως από θέσεις της Εποχής του Χαλκού στην περιοχή, ειδικά από τον οικισμό Κάβεθο Ρεδόνδο.

Τα σιδερένια κομμάτια όμως δεν ταίριαζαν με τη χρονολογία. Τα χρυσά ευρήματα τοποθετούν τον θησαυρό μεταξύ 1500 και 1200 π.Χ., μια περίοδο όπου ο μπρούντζος κυριαρχούσε σε εργαλεία και όπλα στην Ιβηρική. Η παραγωγή σιδήρου από μεταλλεύματα ξεκίνησε στην περιοχή περίπου το 850 π.Χ., όταν άρχισε η Εποχή του Σιδήρου.

Για δεκαετίες, οι επιμελητές τα κατέγραφαν ως ανεξήγητα πρώιμα σιδερένια αντικείμενα και το ερώτημα παρέμενε ανοιχτό.

Η «υπογραφή» του νικελίου

Ο μετεωριτικός σίδηρος φέρει ένα χαρακτηριστικό χημικό αποτύπωμα: υψηλά επίπεδα νικελίου, πολύ μεγαλύτερα από ό,τι στον γήινο φλοιό, μαζί με ιχνοστοιχεία που ταιριάζουν με τη σύσταση σιδηρομετεωριτών. Πρόκειται για θραύσματα από πυρήνες μικρών πλανητικών σωμάτων που δεν εξελίχθηκαν ποτέ σε πλήρεις πλανήτες.

Ο Ροβίρα-Λιορένς και η ομάδα του, από το Ινστιτούτο Ιστορίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιστημονικών Ερευνών στη Μαδρίτη, πήραν άδεια να δειγματίσουν τα δύο αντικείμενα. Με φασματομετρία μάζας μέτρησαν την περιεκτικότητα σε νικέλιο και το συνολικό χημικό προφίλ. Η ανάλυση έδειξε έντονα εξωγήινη προέλευση, παρά τη σοβαρή διάβρωση που είχε αλλοιώσει τα στοιχεία μέσα σε χιλιάδες χρόνια.

Το βραχιόλι φέρει σημάδια προσεκτικής σφυρηλάτησης και διαμόρφωσης. Το κοίλο ημισφαιρικό αντικείμενο, πιθανόν μέρος σκήπτρου ή λαβής ξίφους, διατηρεί μια λεία, σχεδόν καθρεφτίζουσα επιφάνεια. Και τα δύο είναι μικρά, τεχνικά απαιτητικά και ασυνήθιστα ανθεκτικά στη φθορά που συνήθως καταστρέφει τον αρχαίο σίδηρο.

Σίδηρος από το διάστημα στον αρχαίο κόσμο

Το εύρημα της Βιλένα προστίθεται σε μια πολύ μικρή λίστα αντικειμένων της Εποχής του Χαλκού που έχουν κατασκευαστεί από μετεωρίτες. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι το μαχαίρι του Φαραώ Τουταγχαμών, που τοποθετήθηκε στον τάφο του γύρω στο 1323 π.Χ. Άλλα όπλα από μετεωριτικό σίδηρο έχουν βρεθεί σε Ευρασία και Βόρεια Αφρική, πάντα ως αντικείμενα υψηλού κύρους.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αρχαίοι τεχνίτες της Ιβηρικής γνώριζαν την προέλευσή του. Ωστόσο, πιθανότατα αντιλήφθηκαν τη διαφορετική σκληρότητα και τον τρόπο που έπαιρνε γυάλισμα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ένα κομμάτι μετεωρίτη μπορεί να συλλέχθηκε τοπικά ή να έφτασε μέσω εμπορικών δικτύων της Μεσογείου και στη συνέχεια να μετατράπηκε σε τελετουργικά ή αντικείμενα κύρους.

Η μελέτη δεν θεωρεί τα αποτελέσματα απολύτως οριστικά, καθώς η διάβρωση δυσκολεύει τις μετρήσεις, και οι συγγραφείς προτείνουν νεότερες μη επεμβατικές μεθόδους για πιο ακριβή δεδομένα.

Παρά ταύτα, το συμπέρασμα αναδιαμορφώνει την εικόνα για τους προϊστορικούς μεταλλουργούς της Ιβηρικής: έδωσαν μορφή σε σίδηρο που ήρθε από το διάστημα αιώνες πριν αρχίσουν να τον εξορύσσουν από τη Γη.