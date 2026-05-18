Η αστυνομία σκότωσε αιλουροειδές - δραπέτη που ανήκε στη «Βασίλισσα των Τίγρεων της Γερμανίας»

Μια τίγρης, ένα από τα 10 αιλουροειδή που ανήκουν στην Κάρμεν Ζάντερ, γνωστή με το παρατσούκλι «Βασίλισσα των Τίγρεων», πυροβόλησε και σκότωσε η γερμανική αστυνομία, καθώς το ζώο είχε δραπετεύσει και επιτεθεί σε έναν εργαζόμενο.

Τα ζώα ζουν μαζί με την 52χρονη σε μια βιομηχανική περιοχή στην πόλη Σκέουντιτς της Σαξονίας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ένας βοηθός που εργαζόταν στον χώρο του περιβόλου δέχτηκε επίθεση πριν το ζώο δραπετεύσει. Αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο και πυροβόλησαν την τίγρη λίγο αργότερα. Ο εργαζόμενος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η Ζάντερ εθεάθη να κλαίει στην οροφή του αυτοκινήτου της, «εμφανώς συγκλονισμένη» μετά το θάνατο του κατοικίδιου της, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild. Δεν είναι σαφές ποια από τις τίγρεις δραπέτευσε, αν και η αστυνομία την περιέγραψε ως ενήλικη αρσενική.

Η «Βασίλισσα των Τίγρων», 52 ετών, έχει προκαλέσει αντιδράσεις με τις παραστάσεις της μαζί με τα εξωτικά της ζώα και ήταν θέμα του ντοκιμαντέρ «Wild Women: Gentle Beasts».

Σε δικαστήριο η Ζάντερ παραδέχθηκε ότι διοργάνωνε απαγορευμένες ιδιωτικές παραστάσεις με τίγρεις, καθώς η διατροφή τους κοστίζει πάνω από 1.000 ευρώ τον μήνα, ενώ η ίδια έχει να δεν έχει κλείσει εμφανίσεις σε τσίρκο από το 2022, λόγω των περιορισμών για την ευημερία των ζώων.

Στην ιστοσελίδα της, η Ζάντερ φαίνεται να αγκαλιάζει και να ταΐζει με μπιμπερό τις τίγρεις της, ενώ προσφέρει την ευκαιρία να τις χαϊδέψει κανείς, κάτι που είναι παράνομο σύμφωνα με τους γερμανικούς νόμους για την προστασία των ζώων.

Ο χώρος διαβίωσής της στη βιομηχανική περιοχή έχει επίσης δεχτεί κριτική. Η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων Peta άσκησε χωρίς επιτυχία αγωγή για την απομάκρυνση των μεγάλων αιλουροειδών το 2025, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τη μεταχείρισή τους.

Οι ενέργειές της έχουν οδηγήσει σε συγκρίσεις με τον Joe Exotic, τον πρωταγωνιστή της σειράς του Netflix «Tiger King», του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Joseph Maldonado-Passage. Τον Σεπτέμβριο, ο Ryan Easley, εκπαιδευτής ζώων και φίλος του Exotic, κατασπαράχθηκε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στο Growler Pines Tiger Preserve στην Οκλαχόμα.

Μετά το θάνατό του, ο Exotic δήλωσε ότι «η εργασία με τίγρεις απαιτεί θάρρος και δεξιότητα» και όσοι επιλέγουν να το κάνουν «αναλαμβάνουν τον κίνδυνο». Ο Exotic εκτίει ποινή 21 ετών για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία της αντιπάλου του, επίσης ιδιοκτήτριας μεγάλων αιλουροειδών, Carole Baskin.