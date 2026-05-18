H στιγμή που συγκρούονται στον αέρα δύο μαχητικά αεροσκάφη στο Αϊντάχο

Η αεροπορική επίδειξη στη βάση Mountain Home έξω το Αϊντάχο, λίγο έλειψε να μετατραπεί σε τραγωδία, όταν δύο μαχητικά αεροσκάφη, συγκρούστηκαν μεταξύ τους στον αέρα.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε σε βίντεο, που δείχνει τα δύο αεροσκάφη EA-18 Growler του Πολεμικού Ναυτικού, να πετούν το ένα κοντά στο άλλο, πριν συγκρουστούν στον αέρα, με συντρίμμια τους να πέφτουν στο έδαφος και να εκρήγνυνται υψώνοντας ένα μαύρο σύννεφο καπνού και 4 αλεξίπτωτα να αναπτύσσονται στον αέρα.

«Και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με επιτυχία», δήλωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Better angle of today's midair collision in Idaho.



The trailing plane (on the right) appears to have descended onto the plane below it, perhaps after losing sight of it in a blind spot.



Miraculous that all four ejected safely. pic.twitter.com/Zwwf2Z83Ef — Brick Suit (@Brick_Suit) May 18, 2026

Άμεσα η αεροπορική βάση τέθηκε σε αποκλεισμό και η αεροπορική επίδειξη ακυρώθηκε, ενώ το αστυνομικό τμήμα της περιοχής συμβούλεψε τους θεατές να μην ταξιδέψουν στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.