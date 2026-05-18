Κεφαλονιά: «Θα πάμε να τη βρούμε αν δεν έρθει στον ύπνο μας» - Συγκλονίζει ο πατέρας της Μυρτούς

Snapshot Ο πατέρας της Μυρτούς περιγράφει τις 40 μέρες μετά τον θάνατο της κόρης του ως κόλαση και εκφράζει βαθύ πόνο για την απώλειά της.

Εκφράζει παράπονο για την εξέλιξη των ερευνών και την αντιμετώπιση της κόρης του από τις αρχές, που θεωρεί αδικαιολόγητη και προσβλητική.

Δηλώνει αποφασισμένος να διεκδικήσει δικαιοσύνη και να αποδώσει ευθύνες σε όσους θεωρεί υπεύθυνους για τον θάνατο της Μυρτούς.

Περιμένει τα αποτελέσματα των ανακριτικών και δικαστικών διαδικασιών πριν προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες. Snapshot powered by AI

Μνημόσυνο για τις 40 μέρες από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς τελέστηκε στην Κεφαλονιά, με τον πατέρα της αδικοχαμένης νεαρής να συγκλονίζει.

Ο γονέας της νεαρής μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» εκφράζοντας, μεταξύ άλλων, τον πόνο του για τον χαμό της κόρης του, αλλά και το παράπονό του για την εξέλιξη των ερευνών. «Οι 40 μέρες ήταν μία κόλαση η κάθε μέρα. Όταν έχεις ένα αγγελούδι τέτοιο και το αποχαιρετάς; Η μισή Κεφαλονιά ήταν, έπεσε και η τελευταία αυλαία. Όλες οι μέρες για μένα από τότε που άκουσα πως η Μυρτώ πέθανε, το ρολόι σταμάτησε εκεί. Όταν ένιωσα την πρώτη μέρα, θα νιώθω μέχρι να πεθάνω. Γιατί αυτό το παιδί ήταν δώρο Θεού. Το αγγελούδι μου έφυγε. Στο μνήμα του επάνω, με τη φωτογραφία που του έχω βγάλει, είναι όπως αγγελούδι ήταν. Με φτερά. Είχε και φτερά. Και εγώ και η κυρία Μιράντα και όλη η οικογένεια είμαστε μεταξύ ζωής και θανάτου. Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα αντιμετωπίσω τέτοια περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν ξέρετε για τι πόνο μιλάμε»

Και πρόσθεσε: «Δεν ξέρετε για τι πόνο μιλάμε. Δεν ξέρετε. Παρακαλάμε και εγώ και η μαμά της να τη δούμε στον ύπνο της γιατί στο ξύπνιο μας δεν θα τη δούμε ποτέ. Και άμα δεν έρθει και στον ύπνο μας, έχουμε και άλλη λύση. Δεν έρχεται αυτή ή θα πάμε εμείς να τη βρούμε. Εγώ έχω αποφασίσει. Αφού πρώτα δικαιωθεί η Μυρτούλα μου. Να δικαιωθεί να μη λοιδορούν γιατί κοντεύει να είναι κατηγορούμενο το παιδί μου. Γιατί οι αρμόδιοι αντί να κατηγορούν τους δολοφόνους ασχολούνται με το παιδί μου. Αν ήταν βαμμένο, αν ήταν χτενισμένο. Αυτό είναι το κλίμα. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι για να μην τρελαθώ.

Είχε πάρει λέει τον κακό τον δρόμο. Από εδώ και πέρα αυτά θα σταματήσουν. Θα βγω στη σέντρα και θα τους πάρω όλους μαζί μου. Ποιος φταίει; Αν φταίω εγώ την ποινή του θανάτου ζητάω. Αν φταίει η μάνα του την ποινή του θανάτου ζητάω για αυτή. Όποιος έχει φταίξει για το παιδί μου η ποινή του θανάτου. Θα μου πείτε όπως μου πήρε η κυρία ανακρίτρια ότι απαγορεύεται. Στην περίπτωση όμως αυτή επιβάλλεται η ποινή του θανάτου. Όταν είναι 20 χρονών και θα φάει ισόβια και σε 7 χρόνια θα είναι έξω. Δεν κινδυνεύουν τα παιδιά όλης της κοινωνίας; Εγώ το παιδί μου το έχασα. Δεν έχω να χάσω τίποτα άλλο. Βέβαια περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις. Τα συμπεράσματα των ανακριτών, των δικαστών, των υπευθύνων. Και αναλόγως θα πράξουμε».

Διαβάστε επίσης