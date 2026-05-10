Κεφαλονιά: Έρευνα για πιθανή χρήση του «χαπιού του βιασμού» στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, καθώς η οικογένειά της ζητά περαιτέρω τοξικολογικές εξετάσεις, εκφράζοντας υποψίες ότι η νεαρή κοπέλα ενδέχεται να είχε δεχθεί ουσία γνωστή ως «χάπι του βιασμού» πριν από τον θάνατό της.

Οι ήδη υπάρχουσες τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο οι γονείς της 19χρονης επιμένουν ότι η κόρη τους δεν έκανε χρήση ναρκωτικών και ζητούν να διερευνηθεί το ενδεχόμενο χορήγησης της ουσίας GHB, που συνδέεται με περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγής Δρακουλόγκωνας, ανέφερε στο Realnews πως ζητούνται επιπλέον εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί αν κάποιοι έδωσαν στη νεαρή κοπέλα ουσίες που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις αντιστάσεις της.

Τις υποψίες ενισχύει και κατάθεση 30χρονης γυναίκας στις Αρχές, η οποία υποστήριξε ότι σε παλαιότερο περιστατικό, μετά από έξοδό της σε μπαρ στο Αργοστόλι, παρουσίασε πλήρη απώλεια μνήμης και θεωρεί πιθανό να είχε δεχθεί παρόμοια ουσία από τον 26χρονο βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν οικονομικές συναλλαγές και τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ιδιαίτερα ο 66χρονος που φέρεται να έστειλε 220 ευρώ στη Μυρτώ μέσω IRIS το βράδυ πριν από τον θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι το έκανε για να τη βοηθήσει να βρει κατάλυμα.

Η οικογένεια της 19χρονης ζητά ακόμη να αναλυθούν όλες οι τηλεφωνικές επαφές, τα μηνύματα και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι τελευταίες κινήσεις της νεαρής κοπέλας και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της.

