«Πιστεύω πως ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτούς

Την ώρα που ενημερώθηκε για το περιστατικό, η μητέρα αντιλήφθηκε από τα βλέμματα των γύρω ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί, αλλά δεν περίμενε ότι η κόρη της είχε πεθάνει.

Η μητέρα περιγράφει τη Μυρτώ ως ταπεινό, ευγενικό και φιλόζωο παιδί που δεν έβγαινε πολύ έξω και δεν κατανάλωνε αλκοόλ.

Αναφέρει πως είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Μυρτώ και δεν υπήρχαν μυστικά μεταξύ τους, παρά τις βιντεοκλήσεις που έκανε με τον 23χρονο φίλο της.

Πριν λάβει την τραγική είδηση, η μητέρα έλαβε ηρεμιστικά χάπια και ζήτησε από τους γιατρούς να σώσουν το παιδί της με κάθε μέσο.

Την δική της εκδοχή για τα όσα διαδραματίστηκαν το μοιραίο βράδυ που η Μυρτώ έχασε τη ζωή της, επιχείρησε να δώσει η μητέρα της 19χρονης, εκφράζοντας την πεποίθησή της πως κάποιοι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν.

«Εκείνο το βράδυ στις 14-04-2026 πιστεύω ότι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά, να τη βιντεοσκοπήσουν για να την εκβιάζουν», τόνισε η ίδια μιλώντας στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε:

«Εκείνη την ώρα μου τηλεφώνησε η κυρία... Μου είπε με αυστηρό ύφος ότι δεν μπορεί να μου πει από το τηλέφωνο τον λόγο του τηλεφωνήματος και να πάω από το νοσοκομείο να μου πει από κοντά. Είδα παγωμένα βλέμματα και σαν να με λυπόντουσαν και κατάλαβα ότι κάτι έχει συμβεί στο παιδί μου. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι έχει φύγει από τη ζωή», σημείωσε η μητέρα της Μυρτώς.

«Πριν μου πουν οτιδήποτε, μου έδωσαν ηρεμιστικά χάπια και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είπα στον γιατρό να κάνουν κάτι για να σώσουν το παιδί μου. Να πάρουν τη δική μου καρδιά να τη δώσουν σε εκείνη. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έτρεξα αμέσως στο παιδί μου. Θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα των γιατρών και ότι μου είπαν "δυστυχώς", αλλά εγώ δεν ήθελα να πιστέψω ότι το παιδί μου είχε φύγει από τη ζωή», σημείωσε η μητέρα της Μυρτούς.

«Ήταν ταπεινό και ευγενικό παιδί»

Περιγράφοντας τη 19χρονη, η μητέρα της έκανε λόγο για ένα παιδί «ταπεινό και ευγενικό».

«Ένα παιδί της εκκλησίας, φιλόζωη, παιδί του σπιτιού. Δεν έβγαινε ιδιαίτερα έξω. Μόνο το σκυλάκι της έβγαζε βόλτα καθημερινά. Δεν έπινε», σημείωσε η ίδια και πρόσθεσε αναφορικά με τον 23χρονο φίλο της.

«Τον τελευταίο μήνα πέτυχα δύο φορές τη Μυρτώ στο σπίτι, που μιλούσε με βιντεοκλήση με τον... Μπήκα στο δωμάτιο της να δω με ποιον μιλάει. Φορούσε κουκούλα. Είχα απεριόριστη εμπιστοσύνη στη Μυρτώ. Δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μας».

