Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

«Εγώ υπέθεσα ότι δεν είχε κανέναν και το έκανα με την έννοια ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος να τη βοηθήσει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο 66χρονος

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Ο 66χρονος συνομιλούσε με τη 19χρονη Μυρτώ λίγες ώρες πριν το θάνατό της μέσω γραπτών μηνυμάτων και βιντεοκλήσεων.
  • Έστειλε στη Μυρτώ 220 ευρώ για να βρει ένα μέρος να μείνει, καθώς εκείνη του είπε ότι δεν είχε στέγη.
  • Δήλωσε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τη Μυρτώ και ότι τη γνώρισε μέσω ενός 23χρονου.
  • Το μοιραίο βράδυ μίλησαν δύο φορές με βίντεο, και εκείνη του είπε ότι είχε βρει δωμάτιο αλλά η συνομιλία διακόπηκε από την παρουσία τρίτου προσώπου.
  • Ο 66χρονος δεν γνώριζε ποιος ήταν αυτός που μπήκε στο δωμάτιο και έμαθε για τον θάνατο της Μυρτώς την επόμενη μέρα.
Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» μίλησε ο 66χρονος άνδρας ο οποίος συνομιλούσε με γραπτά μηνύματα αλλά και μέσω βίντεοκλησης με την 19χρονη Μυρτώ από το Αργοστόλι Κεφαλονιάς λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 66χρονος απέστειλε στη Μυρτώ και το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ προκειμένου όπως ο ίδιος είπε «να βρει ένα μέρος να μείνει» καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το άτυχο κορίτσι του είχε πει ότι δεν έχει που να μείνει.

«Δεν την ήξερα την κοπέλα, τη γνώρισα μέσω του 23χρονου. Δεν είναι θέμα λύπησης ως άνθρωπος, εγώ υπέθεσα ότι δεν είχε κανέναν, ας πούμε, και εγώ το έκανα με την έννοια ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος να τη βοηθήσει, καταλάβατε; Είχαμε ξανά μιλήσει μια φορά τη Μεγάλη Εβδομάδα "Τι κάνεις; Καλά; Πού θα κάνεις Πάσχα;". Δεν την είχα δει ποτέ από κοντά ούτε την έχω συναντήσει», ανέφερε αρχικά ο 66χρονος άνδρας.

Όσον αφορά το μοιραίο βράδυ που η 19χρονη Μυρτώ έχασε τη ζωή της ανέφερε: «Εκείνο το βράδυ μιλήσαμε δύο φορές με βίντεο. Αυτή με πήρε και μου είπε ότι τακτοποιήθηκε, ότι βρήκε δωμάτιο και ήταν εντάξει αλλά μου το έκλεισε μετά γιατί κάποιος μπήκε μέσα. Δεν ξέρω ποιος μπήκε ούτε με ενδιέφερε και εγώ πήγα κοιμήθηκα γιατί ήταν 4:30 το πρωί. Την άλλη ημέρα έμαθα ότι πέθανε».

Novibet
