Επιστήμονες έλυσαν παζλ δεκαετιών για τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου – Τι ξέρουμε πλέον

Επιστήμονες εντόπισαν τον σύνδεσμο μεταξύ ενός γνωστού εδώ και καιρό γενετικού σήματος κινδύνου στη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και μιας καταστροφικής ανοσολογικής απόκρισης που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη φλεγμονή του εντέρου σε ένα υποσύνολο ασθενών.

Το εύρημα δεν εξηγεί κάθε περίπτωση ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (ΙΦΝΕ). Αλλά υποδηλώνει ότι ορισμένα άτομα με νόσο του Crohn ή ελκώδη κολίτιδα μπορεί να έχουν ένα συγκεκριμένο αυτοάνοσο πρότυπο που θα μπορούσε τελικά να ανιχνευθεί με εξέταση αίματος και να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine, ανέλυσε περισσότερα από 4.900 άτομα με ΙΦΝΕ. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου το 3,5% είχε υψηλά επίπεδα εξουδετερωτικών αυτοαντισωμάτων κατά της ιντερλευκίνης-10 (IL-10), ενός βασικού σήματος του ανοσοποιητικού συστήματος που κανονικά βοηθά στον έλεγχο της φλεγμονής.

Αυτά τα αντισώματα βρέθηκαν σε άτομα με νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα, αλλά όχι σε υγιή άτομα. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης μια ισχυρή σύνδεση με τη γενετική παραλλαγή HLA-DRB1*01:03, έναν από τους ισχυρότερους γνωστούς γενετικούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρή φλεγμονώδη νόσο των πνευμονικών παθήσεων (IBD).

Γιατί έχει σημασία η IL-10;

Η IL-10 λειτουργεί σαν ένα από τα φυσικά “φρένα” φλεγμονής του σώματος. Βοηθά να σταματήσει η ανοσοαπόκριση όταν συνεχίζεται περισσότερο απ' όσο θα έπρεπε.

Σε αυτήν την υποομάδα ασθενών, τα αυτοαντισώματα φαίνεται να μπλοκάρουν την IL-10. Αυτό μπορεί να αφαιρέσει ένα σημαντικό αντιφλεγμονώδες σύστημα ελέγχου, επιτρέποντας στη φλεγμονή στο έντερο να συνεχιστεί ανεξέλεγκτα. Στην πράξη, το σώμα μπορεί να επιτίθεται σε έναν από τους δικούς του μηχανισμούς για την μείωση της φλεγμονής.

Αυτό βοηθά στην εξήγηση ενός παζλ δεκαετιών. Η παραλλαγή HLA-DRB1*01:03 είχε ήδη συνδεθεί με σοβαρή IBD, αλλά οι επιστήμονες δεν κατανοούσαν πλήρως το γιατί. Τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι αυτή η γονιδιακή παραλλαγή μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ανάπτυξης αντισωμάτων που εξουδετερώνουν την IL-10.

Γιατί θα μπορούσε αυτό να αλλάξει τη διάγνωση;

Η ΙΦΝΕ συχνά αντιμετωπίζεται ανάλογα με τα συμπτώματα, τη σοβαρότητά τους και την ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, αυτή η μελέτη υποστηρίζει την ιδέα ότι η ΙΦΝΕ δεν είναι μία μόνο ασθένεια. Μπορεί να είναι μια ομάδα βιολογικά διαφορετικών παθήσεων που μοιάζουν μεταξύ τους στην κλινική πράξη.

Εάν μια εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει ασθενείς με αυτοαντισώματα κατά της IL-10, οι γιατροί μπορεί να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν αυτήν την υποομάδα νωρίτερα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ορισμένοι ασθενείς έχουν πιο σοβαρή νόσο ή αποτυγχάνουν σε πολλαπλές θεραπείες.

Ερευνητές της Οξφόρδης δήλωσαν ότι το εύρημα υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας εξέτασης αίματος που θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να προχωρήσουν ταχύτερα προς μια πιο κατάλληλη θεραπεία γι' αυτούς τους ασθενείς.

Θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε στοχευμένη θεραπεία;

Δυνητικά, ναι. Η ανακάλυψη υποδεικνύει στρατηγικές θεραπείας που στοχεύουν τα ίδια τα αυτοαντισώματα ή τα ανοσοκύτταρα που τα παράγουν.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η όποια νέα θεραπεία είναι έτοιμη για χρήση στο ευρύ κοινό. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθεί ο καλύτερος τρόπος για να ελεγχθεί αυτό το μοτίβο, ποιοι ασθενείς ωφελούνται από τη στοχευμένη θεραπεία και εάν η αφαίρεση ή η καταστολή αυτών των αντισωμάτων οδηγεί σε διαρκή ύφεση.

Ωστόσο, η σημασία είναι σαφής: αντί να αντιμετωπίζουν τη φλεγμονή μόνο αφού εμφανιστεί, οι γιατροί μπορεί μια μέρα να είναι σε θέση να θεραπεύσουν έναν από τους ανοσολογικούς μηχανισμούς που την προκαλούν σε μια καθορισμένη υποομάδα.

Συχνές Ερωτήσεις

Σημαίνει αυτό ότι η ΙΦΝΕ είναι αυτοάνοση;

Η ΙΦΝΕ είναι ανοσοδιαμεσολαβούμενη, αλλά δεν ταιριάζει κάθε περίπτωση στο ίδιο αυτοάνοσο πρότυπο. Αυτή η μελέτη εντοπίζει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό που καθοδηγείται από αυτοαντισώματα σε ένα υποσύνολο ασθενών, όχι σε όλα τα άτομα με νόσο του Crohn ή ελκώδη κολίτιδα.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη εντοπίζει έναν συγκεκριμένο ανοσοποιητικό μηχανισμό που μπορεί να προκαλεί ΙΦΝΕ σε ένα υποσύνολο ασθενών: αντισώματα που μπλοκάρουν την IL-10, έναν από τους φυσικούς ελέγχους του σώματος στη φλεγμονή. Εξηγεί επίσης πώς το γνωστό εδώ και καιρό σήμα γενετικού κινδύνου HLA-DRB1*01:03 μπορεί να συμβάλει σε σοβαρή νόσο.

Το εύρημα δεν λύνει όλες τις περιπτώσεις ΙΦΝΕ. Ωστόσο, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ταχύτερη διάγνωση, την καλύτερη διαστρωμάτωση των ασθενών και την πιο στοχευμένη θεραπεία για άτομα των οποίων η νόσος προκαλείται από αυτήν την ανοσολογική οδό.

Πηγές:

ox.ac.uk

eurekalert.org

medicalxpress.com

crohnscolitisfoundation.org