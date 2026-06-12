Κακοκαιρία: Ισχυρό μπουρίνι στη Λάρισα- Κόπηκαν δέντρα από τους ανέμους σε Φάρσαλα και Ζάππειο
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ισχυρό μπουρίνι με έντονη βροχόπτωση και ανέμους πλήττει τη Λάρισα το μεσημέρι της Παρασκευής.
- Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα εντός της πόλης από την Πυροσβεστική μέχρι στιγμής.
- Κόπηκαν δέντρα από τους ανέμους στα Φάρσαλα και στο χωριό Ζάππειο του δήμου Κιλελέρ.
- Νωρίτερα, η περιοχή της Ελασσόνας επλήγη από χαλάζι.
Έντονη βροχόπτωση με ισχυρούς ανέμους πλήττουν τη Λάρισα το μεσημέρι της Παρασκευής. Προβλήματα εντός της πόλης δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στην Πυροσβεστική.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, έλαβαν χώρα δύο κοπές δένδρων στην περιοχή των Φαρσάλων και στο χωριό Ζάππειο του δήμου Κιλελέρ.
Νωρίτερα η περιοχή της Ελασσόνας χτυπήθηκε και από χαλάζι.
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το κέντρο της Λάρισας:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κοντά σε συμφωνία με Καμαρά ο Παναθηναϊκός
16:23 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πάμε Στοίχημα Arcade Tournament αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn
16:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Γύθειο
15:42 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026
15:47 ∙ LIFESTYLE