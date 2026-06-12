Κακοκαιρία: Ισχυρό μπουρίνι στη Λάρισα- Κόπηκαν δέντρα από τους ανέμους σε Φάρσαλα και Ζάππειο

Snapshot Ισχυρό μπουρίνι με έντονη βροχόπτωση και ανέμους πλήττει τη Λάρισα το μεσημέρι της Παρασκευής.

Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα εντός της πόλης από την Πυροσβεστική μέχρι στιγμής.

Κόπηκαν δέντρα από τους ανέμους στα Φάρσαλα και στο χωριό Ζάππειο του δήμου Κιλελέρ.

Νωρίτερα, η περιοχή της Ελασσόνας επλήγη από χαλάζι. Snapshot powered by AI

Έντονη βροχόπτωση με ισχυρούς ανέμους πλήττουν τη Λάρισα το μεσημέρι της Παρασκευής. Προβλήματα εντός της πόλης δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στην Πυροσβεστική.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, έλαβαν χώρα δύο κοπές δένδρων στην περιοχή των Φαρσάλων και στο χωριό Ζάππειο του δήμου Κιλελέρ.

Νωρίτερα η περιοχή της Ελασσόνας χτυπήθηκε και από χαλάζι.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το κέντρο της Λάρισας:

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