Θεσσαλονίκη: «Πράσινο φως» για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΘ για ενίσχυση των δρομολογίων

Snapshot Ο ΟΑΣΘ θα προσλάβει 171 οδηγούς με συμβάσεις οκτώ μηνών για την ενίσχυση των δρομολογίων στη Θεσσαλονίκη.

Η έγκριση για τις προσλήψεις δόθηκε από τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα αποσταλεί στο ΑΣΕΠ μετά την τελική έγκριση της Ανεξάρτητης Αρχής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας.

Η ενίσχυση του οδηγικού προσωπικού στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών, την αύξηση των δρομολογίων και τη μείωση των χρόνων αναμονής. Snapshot powered by AI

Στην πρόσληψη 171 επιπλέον οδηγών προχωρά ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), καθώς εγκρίθηκε από τα συναρμόδια υπουργεία η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του με προσωπικό ορισμένου χρόνου.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, οι νέες προσλήψεις αφορούν επαγγελματίες οδηγούς με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών. Η σχετική έγκριση δόθηκε από τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων, ο οργανισμός δρομολογεί άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και πρόκειται να αποστείλει στο ΑΣΕΠ τη σχετική πρόσκληση για την κάλυψη των θέσεων.

Εντός των επόμενων ημερών, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, αναμένεται η τελική έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή, ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη και να καθοριστούν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ επαγγελματική άδεια οδήγησης και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, ενώ τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη που θα δημοσιευθεί.

Κατά τον ΟΑΣΘ, η ενίσχυση του οδηγικού προσωπικού εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι η πύκνωση των δρομολογίων, η μείωση των χρόνων αναμονής στις στάσεις και η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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