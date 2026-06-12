Αίγιο: Προθεσμία για αύριο πήρε ο 65χρονος Ιταλός για να απολογηθεί για το διπλό φονικό

Snapshot Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο σπίτι και αποκοιμήθηκε την ώρα του εγκλήματος, ενώ όταν ξύπνησε βρήκε τα θύματα νεκρά.

Η αστυνομία εξετάζει τα ευρήματα του τόπου του εγκλήματος και τα ιατροδικαστικά στοιχεία για την ανασύνθεση των γεγονότων.

Η επίθεση φαίνεται να ξεκίνησε με πυροβόλο όπλο και συνεχίστηκε με μαχαίρι, με το νεαρό θύμα πιθανότατα να κοιμόταν και χωρίς σημάδια άμυνας.

Τα τελικά συμπεράσματα αναμένονται από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και τις εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων των θυμάτων και του κατηγορούμενου. Snapshot powered by AI

Ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου λίγο μετά τις 10:30 το πρωί και ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί, την οποία και έλαβε. Ορίστηκε να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας το Σάββατο (13/6), ενώ εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το thebest, ο κατηγορούμενος επιμένει στη θέση του ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της, υποστηρίζοντας πως την ώρα του εγκλήματος βρισκόταν στο σπίτι, είχε όμως αποκοιμηθεί και όταν ξύπνησε αντίκρισε το τραγικό σκηνικό.

Νεκροί εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια σε μία λίμνη αίματος μία μητέρα και ο γιος της Eurokinissi

Την ίδια ώρα, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, περιέγραψε την πορεία της αστυνομικής έρευνας, τονίζοντας ότι οι αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα μέσα από τα ευρήματα του τόπου του εγκλήματος και τα ιατροδικαστικά στοιχεία.

Όπως ανέφερε, από τα μέχρι τώρα δεδομένα προκύπτει ότι η επίθεση φαίνεται να ξεκίνησε με πυροβόλο όπλο που εντοπίστηκε στο σπίτι και στη συνέχεια να ακολούθησε χρήση μαχαιριού, με το θύμα να φέρει τραύματα και από τα δύο. Παράλληλα εκτίμησε ότι ο νεαρός πιθανότατα κοιμόταν την ώρα της επίθεσης, καθώς δεν εντοπίζονται σημάδια άμυνας, ενώ η μητέρα φέρεται να βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο, πιθανόν αφού προσέτρεξε λόγω των φωνών.

Η ίδια διευκρίνισε ότι τα συμπεράσματα παραμένουν υπό διερεύνηση, καθώς η τελική εικόνα θα προκύψει από την ιατροδικαστική εξέταση και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, όπως των ρούχων των θυμάτων και του κατηγορούμενου, αλλά και άλλων δειγμάτων που έχουν συλλεχθεί.

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